Macaristan’da Covid-19 salgınında vaka rekoru

Macaristan’da son 24 saatte 5 bin 270 yeni Covid-19 vakası tespit edilmesiyle günlük vaka rekoru kırıldı.

Macaristan’da Covid-19 salgınında vaka artışı sürüyor. Macaristan’da son 24 saatte 5 bin 270 yeni vaka bildirilmesiyle ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 269 bin 979’a ulaştı. Son 24 saatte 82 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği Macaristan’da toplam can kaybı sayısı ise 39 bin 599 olarak kayıtlara geçti.

Macaristan hükümeti ülkedeki yeni vakaların yüzde 11’inden fazlasının Covid-19’un Omicron mutasyonu olduğunu açıkladı.

Macaristan en son 3 bin 5 yeni Covid-19 vakası bildirerek günlük vaka rekoru kırmıştı.