Lygos Clinic Kurucusu Sinan Özer: "Yeni trend yüz germe ve göz estetiği işlemlerine ilgi artıyor"

Medikal estetik ve plastik cerrahi işlemleri hakkında bilgi veren Lygos Clinic Kurucusu Sinan Özer, "Özellikle pandemi sonrası dönemde yüz estetik işlemleri trend haline geldi. Yeni trend face lift ve göz estetiği işlemlerine ilgi artıyor" dedi.

İstanbul’da hizmet veren Lygos Clinic’in kurucusu Sinan Özer trend haline gelen estetik işlemleri hakkında bilgiler verdi. Özellikle pandemi sonrası dönemde yüzün geneline yapılan estetik işlemlerine talebin artığını ifade eden Özer, Türkiye’nin plastik cerrahi ve medikal estetik işlemlerinde dünyanın merkezi haline geldiğinin altını çizdi.

"Türkiye plastik cerrahi ve medikal estetikte dünyanın merkezi"

Türkiye’nin saç ekimi gibi diğer plastik cerrahi ve medikal estetik işlemlerinde de dünyanın merkezi haline geldiğini belirten Sinan Özer, "Yurtdışından ülkemize yüz binlerce insan saç ekimi ve diğer estetik işlemleri için gelmeye devam ediyor. Türkiye denilince akla her ne kadar saç ekimi gelse de artık Türkiye plastik cerrahi ve diğer medikal estetik işlemlerinde de dünyanın merkezi haline gelmiş durumda. Özellikle pandemi sonrası dönemde yüz estetiği işlemleri trend haline geldi. Özellikle göz çevresine yapılan işlemler ve yüz germe olarak adlandırılan face lift işlemleri sıkça tercih edilmeye başlandı" dedi.

"Yüzün geneline yapılan estetik işlemlerine talep artmış durumda"

Yüze uygulanan estetik işlemlerinin trend haline geldiğini ifade eden Sinan Özer, "Plastik cerrahi ve medikal estetik işlemleri uzun yıllardır gerçekleştiriliyor. Pandemi dönemi sonrasında estetik işlemlerine talebin tüm dünyada artığını gözlemledik. Özellikle son dönemlerde yüzün geneline yapılan estetik işlemlerine talep oldukça artmış durumda. Bu taleplerde özellikle face lift (yüz germe), göz çevresi estetikleri ve burun estetikleri başta geliyor. Bu işlemlerin yanısıra göz kapağı, dudak estetikleri ve alın, boyun germe gibi diğer işlemlere de talebin oldukça artığını söylememiz mümkün" diye konuştu.

"Medikal estetik işlemleri günümüz teknolojisinde kolay bir şekilde uygulanmaktadır"

Gerçekleştirilen işlemlerin kolayca uygulanabildiğini ifade eden Özer, "Kişiler güzel görünmek ister ve bu sebepten ötürü bazı estetik işlemlerine başvururlar. Medikal estetik işlemleri günümüz teknolojisinde oldukça kolay bir şekilde uygulanmaktadır. Örneğin yanaklarına dolgu yaptırmak isteyen bir hastaya zarar vermeyecek dolgu malzemeleri kolay bir şekilde bölgeye enjekte edilerek beklenen dolgunluk ve şekillendirme sağlanmış olur. İşlemler hem kolayca uygulanabiliyor hem de kişinin günlük yaşamını etkilemiyor. Cerrahi estetik ameliyatları haricindeki çoğu medikal estetik işlemlerinde kişi operasyon günü günlük hayatına dönüş sağlayabiliyor. Bunun yanısıra beklenen etki de hemen gözle görülür seviyelerde oluyor. Bu sebeplerden ötürü insanlar bu estetik işlemlerini sıkça tercih ediyor. Tabi bu işlemler her ne kadar kolay olsa da işinin ehli hekimlerce uygulanmalıdır" şeklinde konuştu.

"Hastalarımızı mutlu şekilde evlerine göndermek bizim için en büyük kazançtır"

Hizmet vermeye titizlikle devam ettiklerini ifade eden Özer, sözlerini şöyle tamamladı:"Ülkemizdeki ve dünyanın dört bir yanından gelen hastalarımıza alanında uzman hekimlerimiz ile hizmet vermekteyiz. Bize estetik işlemleri için başvuran hastalarımızı mutlu şekilde evlerine göndermek bizim için en büyük kazançtır."