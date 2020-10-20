Lübnan Kamu Güvenliği Genel Müdürü korona oldu

Lübnan Kamu Güvenliği Genel Müdürü Abbas İbrahim’in korona virüs testi pozitif çıktı.

ABD’ye iş ziyareti gerçekleştiren Lübnan Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü Abbas İbrahim Washington’dan dönmeden önce yaptığı korona virüs testi pozitif çıktı. Abbas İbrahim pozitif çıkan test nedeniyle tedavi altına alındı.

Lübnan Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamayı “Kamu Güvenliği Genel Müdürü General Abbas İbrahim, Washington’dan ayrılmadan önce yaptığı korona virüs testi pozitif çıktığı için Beyrut’a dönüşü ertelendi. Fransa’nın başkentinde planlanan toplantıları ise iptal edildi" ifadelerini kullandı. Abbas İbrahim’in sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Lübnan Kamu Güvenliği Genel Müdürlüğü," Abbas İbrahim ile temasa geçildi ve sağlığı yerinde olduğunu öğrenildi" dedi.