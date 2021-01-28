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Lowy Enstitüsü: “Salgında süreci en iyi yöneten Yeni Zelanda, en kötü yöneten Brezilya oldu”

Korona virüs salgınında ülkelerin süreci nasıl yönettiklerini inceleyen Avustralya’nın Lowy Enstitüsü tarafından yayınlanan rapor, süreci Yeni Zelanda’nın en başarılı, Brezilya’nın ise en başarısız şekilde yönettiğini ortaya koydu.

Sağlık 28.01.2021, 15:50
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Lowy Enstitüsü: “Salgında süreci en iyi yöneten Yeni Zelanda, en kötü yöneten Brezilya oldu”

Korona virüs salgınında ülkelerin süreci nasıl yönettiklerini inceleyen Avustralya’nın Lowy Enstitüsü tarafından yayınlanan rapor, süreci Yeni Zelanda’nın en başarılı, Brezilya’nın ise en başarısız şekilde yönettiğini ortaya koydu.

Avustralya’nın Sydney kentinde küresel politikaları takip eden bağımsız uluslararası politika düşünce kuruluşu Lowy Enstitüsü, korona virüs salgını ile mücadelede ülkelerin performansı inceledi. Lowy Enstitüsü toplam 98 ülkede, 9 Ocak 2021’e kadar mevcut verileri kullandı. Araştırmada, her ülkede görülen 100 korona vakasının kaydedilmesinin ardından 36 haftalık süreci değerlendirdi. Enstitü, gerçekleştirdiği incelemenin sonucu “Covid Performans Endeksi” adlı raporunda yayınladı. Raporda ülkelerin korona virüs salgınıyla mücadeleyi ne kadar başarılı veya başarısız yönettiği gözler önüne serildi. Raporda, Yeni Zelanda en başarılı performansı gösteren ülke olurken Yeni Zelanda’yı Vietnam, Tayvan, Tayland, Kıbrıs, Ruanda, İzlanda, Avustralya, Letonya ve Sri Lanka takip etti. Aynı raporda Brezilya ise en başarısız performansı gösteren ülke oldu. ABD, İran, Kolombiya, Meksika ise Brezilya’dan sonra en başarısız süreç yöneten ülkeler arasında yer aldı.

Brezilya, dünya genelinde korona virüs salgınında en fazla can kaybının yaşandığı ülke sıralamasında ABD’den sonra ikinci, vaka sayısı sıralamasında ise ABD ve Hindistan’ın ardından üçüncü sırada yer almaya devam ediyor. Brezilya’da toplam korona virüs vaka sayısı 9 milyon 485’e, korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 220 bin 237’ye çıktı.

Ölçümde 6 değişken kullanıldı

Lowy Enstitüsü ülkelerin performansı ölçerken 6 değişkeni kullandı. Kullanılan değişkenler olarak, doğrulanmış vaka sayısı, kaydedilen ölü sayısı, her bir milyonda kişi başına doğrulanmış vakalar, her bir milyonda kişi başına doğrulanmış ölümler, test edilmiş kişilerden doğrulanmış vaka oranı, her bin kişi başına yapılan testler dikkate alındı .

Erken önlemleri alan Yeni Zelanda

İlk korona virüs vakasının 25 Ocak 2020’da kaydedildiği Yeni Zelanda, sınırlarını kapatan ilk ülkelerden biri oldu. Dünya Sağlık Öğürtü (DSÖ), Yeni Zelanda’yı korona virüs salgınını kontrol altına almada başarılı olan ülke olarak adlandırmıştı. DSÖ’ye göre, erken önlem alarak başarı sağlayan Yeni Zelanda’da ilk vakanın ortaya çıkmasının ardından 15 Haziran 2020’ye kadar, herhangi yeni bir vaka tespit edilmemişti. Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Müdürü Ashley Bloomfield, korona virüs muadelesindeki başarının hızlı test stratejisi, filyasyon ekiplerinin çabaları ve karantina uygulamasına dayandığını söylemişti. Yeni Zelanda’da şimdiye kadar toplam korona virüs vaka sayısı 2 bin 299’a ulaşırken korona virüsten kaynaklanan can kaybı 25 olarak açıklandı.

Korona virüs salgını dünya genelinde etkili olmaya devam ediyor. Salgına karşı aşılama çalışmaları başlarken, dünya genelinde vaka sayısı 101 milyon 529 bin 722’ye yükseldi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 milyon 186 bin 606’ya ulaştı.
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