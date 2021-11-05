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Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla minikleri hastanede tiyatro ve gölge oyunuyla buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hasta çocuklara moral vermek için oyunları çocuklarla birlikte izledi.

Sağlık 05.11.2021, 11:07
Lösemili çocuklar için tiyatro hastaneye taşındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla minikleri hastanede tiyatro ve gölge oyunuyla buluşturdu. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hasta çocuklara moral vermek için oyunları çocuklarla birlikte izledi.

Hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle da dikkatleri çeken Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastalık hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinliğe imza attı. Tarihî belediye binası ve Tophane’deki tarihi saat kulesi turuncu renkte ışıklandırılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da hastalığı yenen minik kahramanları makamında ağırladı. Hastanede tedavi gören minikleri de unutmayan Büyükşehir Belediyesi, hastanenin konferans salonunu tiyatro salonuna çevirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Hemofili ve Talasemi Derneği (HETADER) tarafından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan etkinliğe, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Levent Özdemir ve HETADER Başkanı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı da katıldı.

Oyunu çocukları ile birlikte seyreden annelere seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “En büyük yükü çeken annelerin hakkı ödenmez” dedi.

Löseminin günümüzde tedavisi mümkün olan bir hastalık olduğuna dikkat çeken Başkan Aktaş, “Devletimiz güçlü, sağlık imkanlarımız güçlü, çocuklarımızın bu hastalıktan kurtulmaları adına annelerimizin gayreti, sabrı çok önemli. Zaten sizler bunu gösteriyorsunuz. Zor, sıkıntılı bir süreç ama artık tedavisi mümkün. Muhakkak şifayı veren Allah, bizim de tedavi yollarını araştırmamız, bunun yollarını bulmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza en büyük emek veren siz annelersiniz, sizlerin hakkı gerçekten ödenmez. Bugün çocuklarımıza moral vermek istedik. Bu organizasyonla çocuklarımıza bir nebze de olsun moral verebildiysek ne mutlu bize. Rabbimden çocuklarımız için acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise, “Minik bedenlerinde kocaman yük taşıyan çocuklarımızın her zaman yanındayız. İnşallah üzerimize düşen ne varsa biz yapacağız. Annelerime şükranlarımı arz ediyorum. Çünkü çocuklarımızın en büyük destekçisi onlar” dedi.

Lösemi hastası sayısının giderek arttığını vurgulayan HETADER Başkanı Doç. Dr. Elif Güler Kazancı ise, kan ve kök hücre bağışının bu hastalığın tedavisinde çok önemli olduğunu vurguladı. Tedavi başarı oranının da giderek yükseldiğini söyleyen Kazancı, “Lösemi hastalığı ülkemizde ve dünyada giderek artmakta ancak şu anda tedavisi mümkün olan hastalıklardan. Erken tanı ve tedaviyle başarımız yüzde 80-90’lara ulaşmakta. Tıbbi tedavinin yanında hastalarımızın ailelerimizin çok büyük morale ihtiyaçları var. Bu hastalarımın özellikle kan bağışına çok ihtiyacı oluyor. Kök hücre bağışıyla da kesin tedavi mümkün. 18-50 yaş arası tüm sağlıklı erişkinleri kök hücre ve kan bağışına davet ediyorum” diye konuştu.

Başhekim Prof. Dr. Levent Özdemir de organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları, lösemini çocuklar için sahne aldı. ‘Mevsimleri Şarkısı’ adlı oyunu Başkan Aktaş ve protokol üyeleri de çocuklarla birlikte izledi. Karagöz-Hacivat gölge oyununu da büyük bir ilgiyle izleyen çocuklara günün sonunda protokol mensupları tarafından çeşitli hediyeler verildi.

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