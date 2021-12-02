Lösemi tanısı konulan 26 yaşındaki genç kız Koronavirüs’e yakalanarak hayatını kaybetti

Artvin’de göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gittiğinde lösemi olduğunu öğrenen genç kız 5 gün sonra yakalandığı Koranavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Artvin’in Borçka ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Eylem Yıldız, göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kan kanseri (lösemi) olduğunu öğrendi. Acil tedavisi için Artvin’den Kars´ta bulunan Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen genç kız, hastanede tedavisi sürerken bu kez Koranavirüs’e yakalandı. Hastalığı öğrenmesinin ardından 5 gün sonra yakalandığı Koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşan genç kız buradan da Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi´ne sevk edildi. İki hastalıkla mücadele edemeyen genç kız, yoğun bakım servisine alındı. Entübe edilen Eylem Yıldız, bugün hayatını kaybederken, Borçka ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.