Lodos çarpmasından korunmanın 4 yolu

Güneyli bir rüzgâr türü olan lodos, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kendini gösteren ve kimi zaman şiddetli olabilen bir rüzgâr türü... Kış aylarının başında sıkça rastlanan bu bize özgü rüzgârın bir yandan hava sıcaklığını artırırken bir yandan da güneyden taşıdığı çeşitli partiküller nedeniyle özellikle hassas bünyeleri etkileyebildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı ve Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, lodos çarpmasından korunmak için 4 öneride bulundu:

* Mümkünse kuvvetli lodosa uzun süre maruz kalacak kadar dışarıda kalmayın

* Bere veya şapkayla başınızı koruyun

* İç ve dış mekânlarda ani ısı değişimlerinden korunun

* Bedensel ve fiziksel aktivitelerinize ara vermeyin