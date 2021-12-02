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Lodos çarpmasından korunmanın 4 yolu
Sıklıkla baş ağrısı, halsizlik gibi şikâyetler lodos dönemlerinde artış gösteriyor. Lodoslu günlerde hissedilen isteksizlik, keyifsizlik gibi diğer etkilerin ise lodosun taşıdığı pozitif iyonlardan kaynaklandığını söyleyen iddialar olsa da bu durumun geçici bir psikolojik etki olduğunu belirten Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı ve Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Migren, sinüzit, astım gibi kronik rahatsızlıklara sahip kişilerle çocuklar ve yaşlıların daha hassas olabileceği lodoslu havalarda birkaç küçük önlemle halk arasında lodos çarpması denen etkilerden korunmak mümkün” açıklamasında bulundu.
Sağlık 02.12.2021, 11:45
Güneyli bir rüzgâr türü olan lodos, Marmara, Ege ve Akdeniz'de kendini gösteren ve kimi zaman şiddetli olabilen bir rüzgâr türü... Kış aylarının başında sıkça rastlanan bu bize özgü rüzgârın bir yandan hava sıcaklığını artırırken bir yandan da güneyden taşıdığı çeşitli partiküller nedeniyle özellikle hassas bünyeleri etkileyebildiğinin altını çizen Anadolu Sağlık Merkezi Nöroloji Uzmanı ve Nöroloji Bölümü Direktörü Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, lodos çarpmasından korunmak için 4 öneride bulundu:
* Mümkünse kuvvetli lodosa uzun süre maruz kalacak kadar dışarıda kalmayın
* Bere veya şapkayla başınızı koruyun
* İç ve dış mekânlarda ani ısı değişimlerinden korunun
* Bedensel ve fiziksel aktivitelerinize ara vermeyin