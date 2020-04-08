LİMONUN FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR

Limon, yüksek oranda C vitamini içeren doğal bir antibiyotiktir. Soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklara karşı vücut direncini artırır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Başta enfeksiyonlar olmak üzere, yüksek tansiyona, anemi ve astıma karşı koruma sağlar. Limonda bulunan antioksidanlar, tümör ve kanser gelişmesine engel olur. Pektinden oluşan lif yapısından dolayı böbrek taş oluşumunu ve iltihaplanmayı engeller. Pektin aynı zamanda toksik maddelerin etkilerini azaltır. İçerdiği potasyum sayesinde hücrelerin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Limonun kabukları antiseptiktir; karaciğeri korur ve solunum rahatsızlıklarına iyi gelir. Limon suyu ise, hazımsızlığa iyi gelir, ateş düşürücüdür, saç ve cilt sağlığını korur.

LİMON SUYUNUN FAYDALARI

Solunum sorunlarına iyi gelir: Limon suyu zengin bir C vitamini kaynağı olarak uzun süreli solunum bozuklukları ile de başa çıkmada yardımcı olur.

Hazımsızlığı önler. Hazımsızlık ve kabızlıkla ilgili sorunların giderilmesine yardımcıdır. Yemeğe biraz limon sıkmak sindirime yardımcı olur.

Ateşi azaltır. Limon suyu, nezle, grip veya ateşi olan bir kişinin tedavisinde yardımcı olabilir. Terlemeyi artırarak ateşi kırmaya yardımcı olur.

Diş bakımı sağlar. Limon suyu ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Diş etlerine limon suyu ile masaj yapmak, diş eti kanamasını durdurabilir, ayrıca çeşitli diş eti hastalıklarından ve diğer koşullardan gelebilecek kötü kokuları da ortadan kaldırabilir

Yanıkları giderir. Limon suyu cilt üzerindeki yanma hissini azaltır ve izlerin solmasına yardımcı olabilir.

Küçük kanamaları durdurur. Antiseptik ve pıhtılaşma özelliklerine sahiptir, bir parça pamuk topuna limon suyu uygulayabilir ve burun kanamasını durdurmak için burnun içine yerleştirebilirsiniz.

İyi bir temizleyicidir. Limon suyu yağları çözme kabiliyetleri ve ferahlatıcı aroması nedeniyle etkili bir temizlik ürünüdür.

Cilt sağlığını korur. Doğal bir antiseptik ilaç olan limonsuyu, güneş yanıklarının ağrılarını azaltmak için uygulanabilir, sivilce ve egzamaya iyi gelir. Yaşlanma karşıtı bir çözüm olarak kırışıklıkları ve siyah noktaları giderebilir.

SAĞLIK İÇİN 5 DAKİKADA LİMONATA

Limonun faydalarını saymakla bitiremeyiz ama yazımızı evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bir içecek tarifiyle bitirelim istiyoruz.

Ev Yapımı Limonata Tarifi İçin Malzemeler

10 adet limon

2 su bardağı toz şeker(az şekerli isterseniz 1 su bardağı ekleyebilirsiniz)

5 su bardağı içme suyu

1/2 demet nane

2 su bardağı buz

Ev Yapımı Limonata Tarifinin Püf Noktası: toz şekeri, rendelenmiş limon kabuğu ve limonlarla birlikte oldukça uzun süre yoğurmanız limonatanın aroması ve ferahlığını arttıracaktır.

Ev Yapımı Limonata Tarifi Nasıl Yapılır?

Bol suda yıkadığınız 10 adet limonun, kabuklarını rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. Beyaz kısımlarını almamaya özen gösterin.

Kabuğu rendelenmiş dört adet limonu ortadan ikiye kesin ve suyunu sıkın. Kalan limonları küçük parçalar halinde dilimleyin.

2 su bardağı toz şeker ve taze sıkılmış limonların suyunu karıştırın.

Rendelenmiş limon kabuklarını, limon parçaları ve ayıkladığınız 1 demet nane yapraklarının yarısını da ekledikten sonra şeker tamamen eriyip, tüm limonların suyu çıkana kadar yoğurun.

Nane yapraklarını da ekleyin.

Özünün çıkması için bu karışımı tel bir süzgeç yardımıyla bir kaseye süzün.

5 su bardağı içme suyunu ekledikten sonra limonatayı buzdolabında soğutun.

2 su bardağı buz ilavesiyle karıştırdıktan sonra keyfini çıkararak için. Afiyet olsun!