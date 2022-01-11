Libyalı generale Türk şifası

Prostat büyümesi nedeniyle yaşadığı Libya’da aradığı şifayı bulamayan emekli general Mohamed Alfurjani, İzmir’de robotla gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Türkiye’de tedavi olanaklarının çok iyi olduğunu duyduğunu ve araştırmaları sonucunda da İzmir’i tercih ettiğini söyleyen General Alfurjani, ameliyattan 2 gün sonra ülkesi Libya’ya geri döndü.

Libya’da uzun yıllar üst düzey askeri yetkili olarak görev yaptıktan sonra emekli olan General Mohamed Alfurjani, yaklaşık 5 yıldır prostat büyümesi rahatsızlığı ile mücadele ediyordu. Mesaneyi dolduran ve yaklaşık bir portakal büyüklüğüne ulaşan prostatı nedeniyle normal yollardan tuvaletini yapamayan ve sonda ile yaşamak zorunda kalan emekli general, ülkesinde gördüğü tedaviden şifa bulamayınca araştırmaya koyuldu.

"Türkiye’de tıbbın çok ilerlediğini duymuştum"

Pek çok ülkedeki tedavi seçeneklerini araştıran emekli General Alfurjani, seçimini Türkiye’den yana kullandı. Yaklaşık 4 bin 500 kilometre mesafeden kalkıp İzmir’deki Medicana International İzmir Hastanesi’ne gelen Alfurjani’ye robotik prostat hiperplazisi ameliyatı gerçekleştirildi. Ameliyatın çok iyi geçtiğini söyleyen emekli general, “Araştırmaya başlamadan önce Türkiye’de tıbbın çok ileri düzeyde olduğunu, doktorların çok iyi olduklarını zaten duymuştum. Araştırmalarımda da bunu gördüm. Türkiye’ye gelmek için fazla düşünmedim. Şu an gayet iyiyim, çok uzun zamandır yaşadığım sorunlarım sona erdi. Hekimlerime çok teşekkür ediyorum” derken, operasyondan sadece 2 gün sonra taburcu olarak ülkesine geri döndü.

Robotik ameliyatlara ilgi arttı

Robotik cerrahinin üroloji ağırlıklı olmak üzere bir çok cerrahi branşta başarı ile kullanıldığını söyleyen Medicana International İzmir Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Özgür Çakmak, “Robot hem hasta hem hekim için konfor sağlıyor. Hasta günlük hayatına çok daha erken dönebiliyor. Sadece prostat kanserlerinde değil, prostatın iyi huydu büyümesinde belli bir hacimden sonra da rahatlıkla kullanabiliyoruz. Hastaların bu konuda bilinçlenmesi ve bilgiye ulaşımın günümüzde çok daha kolay olması nedeniyle hastalar ameliyatlarının robotik olarak yapılmasını istiyor. Sadece 14 günde 12 robotik prostat kanseri ve prostat büyümesi ameliyatı gerçekleştirdik. Bu sayılar gün geçtikçe daha da artıyor” diye konuştu.