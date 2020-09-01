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Libya’da pandemi servislerine Türkiye’den 400 Temiz Hava Dolabı
Hava temizleme sistemlerinde 34 yıllık deneyime sahip Bomaksan’ın pandemi dönemi geliştirdiği Temiz Hava Dolapları, Libya’da hastanelerin pandemi servislerinin havasını temizleyecek. H14 sınıfı HEPA Filtreleri ile virüs, bakteri gibi mikroorganizmalar ile PM2.5 partikülleri içerisinde hapsederek, kapalı ortamlarda sürekli olarak temiz hava sağlayan Temiz Hava Dolapları Libya’da hastahanelerde öncelikle COVID pozitif hastaların bulunduğu izolasyon odalarında kullanılacak.
Sağlık 01.09.2020, 12:36
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Endüstriyel ortamlarda hava temizleme sistemleri geliştiren Bomaksan’ın BOA AIR markasıyla tasarladığı ve ürettiği Temiz Hava Dolapları, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Libya’dan da yoğun talep almaya başladı. COVID-19 salgınıyla birlikte virüs ve bakterilerin hava yoluyla bulaşmasını minimize etmek ve sağlıklı kapalı mekanlar oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanan ve geçtiğimiz ay piyasaya sunulan BOA AIR Temiz Hava Dolabı, iki farklı boyutuyla, kalabalık ve geniş mekanların iç ortam havasını temizleyerek, sağlığa zararlı partikülleri yüzde 100’e varan oranda filtreleyen özelliklere sahip.
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