Libya’da pandemi servislerine Türkiye’den 400 Temiz Hava Dolabı

Endüstriyel ortamlarda hava temizleme sistemleri geliştiren Bomaksan’ın BOA AIR markasıyla tasarladığı ve ürettiği Temiz Hava Dolapları, İngiltere ve Almanya gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Libya’dan da yoğun talep almaya başladı. COVID-19 salgınıyla birlikte virüs ve bakterilerin hava yoluyla bulaşmasını minimize etmek ve sağlıklı kapalı mekanlar oluşturulmasına yardımcı olmak için tasarlanan ve geçtiğimiz ay piyasaya sunulan BOA AIR Temiz Hava Dolabı, iki farklı boyutuyla, kalabalık ve geniş mekanların iç ortam havasını temizleyerek, sağlığa zararlı partikülleri yüzde 100’e varan oranda filtreleyen özelliklere sahip.