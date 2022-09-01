LEZZET ve SAĞLIK BİR DİŞ SİYAH SARIMSAKTA
Üretiminde yalnızca binlerce yıllık geleneğe sahip ata tohumu kullanılan ve Taşköprü sarımsaklarının fermente edilmesi sonucu elde edilen AJÓ 37400 siyah sarımsakları, şimdi sizleri tek diş mürdük ile buluşturuyor. Lezzet ve sağlığı bir diş sarımsakta birleştiren AJO, dünyaca ünlü restoranların da mutfaklarına girmeye hazırlanıyor.
Sınırlı sayıda ve özel üretim numarası ile raflarda yerini alan AJÓ 37400, tek diş olması sayesinde sizlere oldukça pratik bir kullanım imkânı sunuyor. Günde bir diş olarak sabahları aç karına ve suyla hap gibi yutabileceğiniz bu siyah sarımsağı, bir besin takviyesi olarak kullanabilir ve bu ürün sayesinde vücudunuzun günlük mineral ve vitamin ihtiyacını karşılayabilirsiniz.
AJÓ 37400 siyah sarımsakları hafif tatlı ve ekşi tadıyla, ilk tadımda damağınızda kalan ve sizi kendine hayran bırakan bir aromaya sahiptir. Tadı çiğ sarımsaktan çok farklıdır. Jelibon kıvamında olan bu sarımsaklar lezzetli olmasının yanı sıra, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Tatlılarda; mayonez ve krema soslarında veya çeşitli yemeklerde kullanılabileceği gibi, smoothielerin içerisine eklenerek de tüketilebilir.
AJÓ 37400 tek diş mürdük ürününe markanın kendi web sitesinden ulaşılacağı gibi tüm e-ticaret platformu mağazalarından da temin edilebilir.
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Adana Demirspor
|4
|9
|4. Konyaspor
|4
|8
|5. Fenerbahçe
|4
|7
|6. Başakşehir
|3
|7
|7. Galatasaray
|4
|7
|8. Trabzonspor
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|4
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|3
|4
|8. Keçiörengücü
|3
|4
|9. Boluspor
|3
|4
|10. Göztepe
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. Liverpool
|5
|8
|6. Leeds United
|5
|8
|7. Fulham
|5
|8
|8. Southampton
|5
|7
|9. Chelsea
|5
|7
|10. Brentford
|5
|6
|11. Newcastle
|5
|6
|12. M. United
|4
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|3
|9
|2. Real Betis
|3
|9
|3. Barcelona
|3
|7
|4. Athletic Bilbao
|3
|7
|5. Villarreal
|3
|7
|6. Atletico Madrid
|3
|6
|7. Osasuna
|3
|6
|8. Real Sociedad
|3
|6
|9. Mallorca
|3
|4
|10. Almeria
|3
|4
|11. Rayo Vallecano
|3
|4
|12. Celta Vigo
|3
|4
|13. Girona
|3
|3
|14. Valencia
|3
|3
|15. Sevilla
|3
|1
|16. Espanyol
|3
|1
|17. Elche
|3
|1
|18. Getafe
|3
|1
|19. Real Valladolid
|3
|1
|20. Cadiz
|3
|0