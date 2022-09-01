LEZZET ve SAĞLIK BİR DİŞ SİYAH SARIMSAKTA

Sınırlı sayıda ve özel üretim numarası ile raflarda yerini alan AJÓ 37400, tek diş olması sayesinde sizlere oldukça pratik bir kullanım imkânı sunuyor. Günde bir diş olarak sabahları aç karına ve suyla hap gibi yutabileceğiniz bu siyah sarımsağı, bir besin takviyesi olarak kullanabilir ve bu ürün sayesinde vücudunuzun günlük mineral ve vitamin ihtiyacını karşılayabilirsiniz.

AJÓ 37400 siyah sarımsakları hafif tatlı ve ekşi tadıyla, ilk tadımda damağınızda kalan ve sizi kendine hayran bırakan bir aromaya sahiptir. Tadı çiğ sarımsaktan çok farklıdır. Jelibon kıvamında olan bu sarımsaklar lezzetli olmasının yanı sıra, aynı zamanda güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Tatlılarda; mayonez ve krema soslarında veya çeşitli yemeklerde kullanılabileceği gibi, smoothielerin içerisine eklenerek de tüketilebilir.

AJÓ 37400 tek diş mürdük ürününe markanın kendi web sitesinden ulaşılacağı gibi tüm e-ticaret platformu mağazalarından da temin edilebilir.