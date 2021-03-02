Leptin Direnci Nedir? Nasıl Başa Çıkılır?

Yapılan ilk araştırmalar ile leptin hormonunun, farelerde obeziteye neden olan özel bir geni durdurduğu keşfedildi. Normal farelerin 3 katı ağırlığa sahip olan obez farelere, leptin enjekte edildi ve sonuç olarak farelerin kilo vererek normal ağırlığa yaklaştığı görüldü.

Leptin Nedir?

Leptin kelimesinin kökü yunanca bir kelime olan “leptos” kelimesinden gelir. Bu kelimenin anlamı “ince”dir.

Leptin hormonu doğrudan hipotalamus ile bağlantıdadır.

Leptin, yağ hücreleri tarafından üretilir. Ne kadar çok yağ hücresi varsa o kadar çok miktarda leptin hormonu üretilir.

Yani ne kadar çok yağımız varsa, açlığımızı bastırmak için o kadar çok leptin salgılanır.

Yiyecek kıtlığı olduğu zamanlarda yağ ve leptin seviyemiz düşer. Bu durumda açlık hissimiz artar. Vücudumuz enerji tasarrufu moduna girer, metabolizmamız yavaşlar, üreme sistemi kapatılır.

Leptin Sistemi Nasıl Çalışır?

Özetle mekanizma şöyle işlemelidir: Çok fazla yağımız varsa iştahımız kapanmalı, eğer yeterli yağımız yoksa iştahımız artmalıdır. Fakat çeşitli sebeplerle bu sistem her zaman doğru biçimde çalışması başaramaz.

Leptin Direnci Nedir?

Hücrelerin yüzeyindeki kilitler bir sebeple leptini alamadığında, leptin seviyeleri yüksek olsa bile, yani yeterli yağ depolarına sahip olsak bile, düşük leptin belirtileri yaşarız. Bu belirtilerin başında da elbette açlık hissi gelir!

Başka bir biçimde anlatırsak leptin direncinde olan şudur: Vücudun tüm enerji ihtiyacı karşılanmıştır buna rağmen açlık hissi devam etmektedir!

Leptin Direnci Belirtileri Nelerdir?

Leptin Hormonu Eksikliği Belirtileri

Geçmek bilmeyen açlık hissi

Hızlı kilo almak ve buna bağlı obezite

Hormon dengesizlikleri

Düşük tiroid seviyesi

Yorgunluk hissi

Enflamatuar hastalıklara yatkınlık

Kısırlık

Birçok uzman günümüzde görülen yüksek kolesterol, kalp ve damar hastalıkları, hipertansiyon ve diyabet gibi yaygın sorunlar ile leptin direnci arasında korelasyon olduğunu düşünmektedir.

Leptin Direnci ile Nasıl Başa Çıkılır?

Karbonhidratça zayıf, proteince zengin diyetler leptin dengesine destek sağlar. Gün içinde sık sık yemek yemek, atıştırmak leptin dengesini bozar. Az sayıda öğün, ara öğünlerden kaçınma dengenin yeniden kurulmasından en önemli etkenlerden biridir.

Geceleri mavi ışıktan kaçınmak leptini sıfırlamakta önemlidir. Dijital aletlerin ekranları durmadan mavi ışık saçar!

Uyku sorunu yaşıyorsanız bunu mutlaka çözmek leptin sorunu ile başa çıkmakta çok önemlidir. Kısa süreli, yetersiz, kalitesiz uyku leptin sorunu ile bağlantılıdır.

Aşırı stres, leptin duyarlılığını etkiler ve hormon dengesizliklerine neden olur. Stres ile baş etme yollarına odaklanın!

Soğuk hava, soğuk su leptin hassasiyetini arttırmaya yardımcı olur, vücut için iyidir. Serin bir odada uyumak, soğuk duş almak leptin dengesine destektir.

Bağırsak sağlığı ve leptin seviyesi arasında korelasyon vardır. Bağırsaklardaki yararlı bakterilerin sayısını artırmaya odaklanmak, hassas ve alerjik olduğunuz besinlerden uzak durmak önemlidir.

Leptin Diyeti

Kahve İçmek Leptin Hormonunu Engeller mi?

Şekersiz ve sütsüz olarak içilen kahve keptin hormonunu engellememektedir. Fakat kahve içine süt, şeker ya da hindistan cevizi yağı eklenir ise leptin hormonu engellenecektir.

Aynı şekilde içine ilave şeker ya da limon eklenmediği sürece çay da leptini engellemeyecektir.

Leptin Hormonu Dışarıdan Alınır mı?

Evet leptin hormonu dışarıdan alınabilmektedir. Leptin hormonu iğnesi ya da leptin kapsül formunda satılmaktadır. Fakat dışarıdan alınan hormon vücutta istenen etkiyi gösterememektedir.

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