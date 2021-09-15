Lenfoma (Lenf kanseri) nedir ve nasıl tedavi edilir?

İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, medikal onkoloji bölümünden, Prof. Dr. Coşkun Tecimer adım adım lenfomanın belirtilerine dikkat çekiyor.

Tedavi ihtimali yüksek tümörler

“Hodgkin ya da Hodgkin dışı olsun tüm lenfomalar kötü huylu tümörlerdir. Ancak bu umutsuzluğa ve yanlış anlamalara neden olmamalıdır. Çünkü bu hastalıklardan tamamen kurtulmak mümkündür. Hodgkin lenfomalar Hodgkin dışı lenfomalara göre daha iyi bir gidişe sahip olmakla birlikte, her ikisi de tedavi ihtimali oldukça yüksek tümörlerdir.

Bu hastalıklarla gerek Hematoloji, gerekse Onkoloji Bölümleri ilgilenirler. Hastalığa tanı konulduktan sonra yapılacak olanlar kan testleri, kemik iliği incelemesi, tomografi ya da PET-BT’dir. Bu testlerle hastalığın yaygınlık derecesi, yani evresi tespit edilir. “

Lenfomalar dört evreye ayrılır

“Yaygınlık derecesi arttıkça evresi büyür. Ne kadar düşük evrede ise o kadar iyi tedavi edilirler. Hastanın ateş, terleme ve kilo kaybı yoksa bu daha iyi gidişe işaret eder.

Tedavide kemoterapi, bazı durumlarda hem kemoterapi, hem de ışın tedavisi uygulanır. Lenfomalarda bazı organ lenfomaları hariç cerrahi yapılmaz. Genellikle erken evrelerde kemoterapi ve ışın tedavisi birlikte uygulanmaktadır. Çok iyi özellikler taşıyan erken evre Hodgkin lenfomada tek başına ışın tedavisi de verilebilmektedir. Üçüncü evrede kemoterapi ya tek başına ya da radyoterapiyle birlikte uygulanır. Son evrede yalnızca kemoterapi verilir. Bu nedenle tedaviye karar vermeden önce hastalığın evresinin tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır.”

Lenfomalarda bazı durumlarda nüks görülebilir!

“Böyle durumlarda yeniden kemoterapi ya da kemik iliği nakli düşünülebilir. Kemik iliği nakli hastanın iliği temizlenmişse kendisinden alınır. Kemoterapi sonrası hastaya verilir. Bazen de özellikle daha ileri durumlarda uygun donörden kemik iliği alınır.

Nüks lenfomalarda kemoterapiye göre daha sonraki yıllarda geliştirilen, monoklonal antikorlar da kullanılabilmektedir. Bunlar kemoterapiyle ya da tek başına verilebilir.

Hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi için ortaya çıkan şikayetler sonucunda hekime başvurmak çok önemlidir:

Ateş, özellikle dalgalı olarak seyreden ateş, terleme, kilo kaybı ve halsizlik…

Hodgkin lenfomada kaşıntı belirtisi görülebilir.

Tüm kanserler için düzenli egzersiz, sebze ağırlıklı beslenme, kilo almama, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durma, alkol kullanmama veya içiliyorsa mümkün olduğu kadar azaltma önemlidir.”