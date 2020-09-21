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LAZER TEDAVİLERİ HANGİ GENİTAL SORUNLARDA KULLANILIR ?

Jinekolog, Cinsel Terapist, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Esra Demir Yüzer konu hakkında bilgiler verdi.

Sağlık 21.09.2020, 12:59 21.09.2020, 13:00
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LAZER TEDAVİLERİ HANGİ GENİTAL SORUNLARDA KULLANILIR ?

Lazer cihazları tıbbın her alanında yaygın kullanılmaktadır. Lazer cihazları ile  konforlu ,hızlı  ,günlük hayatı aksatmadan  tedavi imkanı sağlanabilir. Genital estetik işlemlerde  Erbium lazer cihazları kullanılmaktadır.

Lazer cihazlarının genital estetikte kullanım alanları şunlardır:

1-      Vajen daraltma

2-      Stres idrar kaçırması

3-      Vajen kuruluğu

4-      Sık tekrarlayan vajen enfeksiyonları

5-      Dış genital cilt yenileme

6-      Genital renk açma

       Erbium lazerler kollajen dokuyu ısıtarak dokunun sıkılaşmasını sağlar.Bu şekilde vajen sarkmalarında ,idrar torbasının sarkmalarında ameliyata ihtiyaç olmadan tedavi imkanı sağlar.

       Dış genital bölgedeki büyük dudaklar, küçük dudaklar ,bacak arası, makat çevresindeki renk koyulaşmaları erbium lazer ile giderilirken beraberinde sıkılaşma ve kırışıklıkların giderilmesi sağlamak mümkündür.

       Menopoz döneminde kadınlık hormonu olan östrojenin azalmasına bağlı olarak vajen mukozası incelir ve salgılar azalır. Bunun sonucunda vajen kurur. Vajen kuruluğu ,hem kadın hem erkek cinsel hayatını olumsuz etkiler . Özellikle hormon tedavisi alamayan kadınlarda vajinal laser uygulamaları ile vajen mukozası gençleşir, kalınlaşır ve ıslanır.

        Vajenin doğal bir mikrop ortamı vardır. Biz buna vajinal flora demekteyiz. Tekrarlayan enfeksiyonlar ve kullanılan antibiotik tedavileri ile vajinal flora bozulur. Bu durumda vajinal lazerler vajen mukozasını yenileyerek doğal vajinal floranın düzenlenmesini sağlayabilirler.

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