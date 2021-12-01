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Lazer epilasyonunun sağlığa etkisi

Trabzon Özel İmperial Hastanesi Cildiye uzmanı Dr. Abdulkerim Cirit, lazer epilasyon işlemi sırasında kişinin radyasyon veya kimyasal maddeye maruz kalmayacağını hatırlatarak toplumda sıkça sorulan “Lazer epilasyon kanser yapar mı?” şeklindeki soruya “Lazer epilasyon işlemi sırasında radyasyon veya kimyasal maddeye maruz kalınmaz. Kanserojen etkisi olduğunu gösteren klinik bulgu yoktur” dedi.

Sağlık 01.12.2021, 09:25
Lazer epilasyonunun sağlığa etkisi

Trabzon Özel İmperial Hastanesi Cildiye uzmanı Dr. Abdulkerim Cirit, lazer epilasyon işlemi sırasında kişinin radyasyon veya kimyasal maddeye maruz kalmayacağını hatırlatarak toplumda sıkça sorulan “Lazer epilasyon kanser yapar mı?” şeklindeki soruya “Lazer epilasyon işlemi sırasında radyasyon veya kimyasal maddeye maruz kalınmaz. Kanserojen etkisi olduğunu gösteren klinik bulgu yoktur” dedi.

Toplumda sıkça sorulan üzerinde değerlendirmede bulunan Cirit, lazer epilasyonun kısırlık yapmasının mümkün olmadığını ifade ederek kısırlık yaptığına dair bilimsel bir veri olmadığını söyledi.

Gebelikte lazer epilasyon uygulanıp uygulanmadığı konusunda yeterli bir çalışma olmadığına dikkat çeken Cirit, en çok sorulan soruları şu şekilde cevapladı.

Cirit, “Gebelikte lazer epilasyon uygulanır mı? Yeterli çalışma olmadığı için, gebelik durumunda lazer epilasyon uygulanmaz. Lazer epilasyon kaç seansta, sonuç verir? Vücut bölgesinde 8-10 seansta sonuç verir. Yüz bölgesinde seans süresi daha uzun sürer. İnce veya açık renk kıllara sahip olan kişilerde seans sayısı daha uzun sürer, başarı oranı daha düşük olabilir. Bayanlarda yüzde 60-80 erkeklerde yüzde 70-90 başarı ile sonuç alınmaktadır. Bronz tene lazer epilasyon uygulanır mı? Bronz tene lazer epilasyon uygulanması önerilmez nedeni uygulanan bölgede yanık oluşabilir. Lazer epilasyon her kıl tipine uygun mudur? Beyaz, sarı, kızıl renkli ve çok ince tüylerde lazer epilasyon uygun değildir. Süt verirken (Emzirme döneminde) lazer epilasyon yapılır mı? Süt verirken (emzirme döneminde) lazer epilasyon yapılmasında bir sakınca yoktur. Lazer epilasyon ağrılı mıdır? Alexandrite lazer epilasyon cihazı soğuk hava sistemi ile birlikte yapıldığı için daha konforlu ve ağrısızdır. Nd Yag cihazlar nanometre dalga boyu daha derine indiği için acılı bir işlemdir. Diode cihazları işlemden sonra daha fazla yanma ve sıcaklık hissine sebep olur. Tabi ki bu uygulamalar kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ve ağrı eşiğine göre değişebilir” diye konuştu.

Lazer epilasyon işlemi sırasında radyasyon veya kimyasal maddeye maruz kalınmadığını, kanserojen etkisi olduğunu gösteren klinik bulgu olmadığını kaydeden Cirit, “Lazer epilasyon kanser yapar mı? Lazer epilasyon işlemi sırasında radyasyon veya kimyasal maddeye maruz kalınmaz. Kanserojen etkisi olduğunu gösteren klinik bulgu yoktur. Koltuk altlarına uygulanan lazer epilasyon meme kanseri oluşumunu etkiler mi? Lazer epilasyon meme kanserine yol açabileceğine ilişkin herhangi bir bilimsel çalışma bulunmuyor. Lazer epilasyonda kullanılan ışın günlük yaşamda bizi çevreleyen ultraviyole ışınları ve enerji hatları, cep telefonları ve pek çok elektrikli ev ürünlerinin yaydıkları gibi noniyonize ışın yayıyor. Genital bölgeye lazer uygulanması kısırlığa yol açar mı? Lazer epilasyonda kullanılan ışınlar ancak cilt yüzeyinin yaklaşık 1 mm altında bulunan kıl köklerine kadar ulaşır, daha derine inmiyor ve iç organlara ulaşamaz. Lazer cihazı, ışını deriye sadece kıl köklerinin etkileneceği, kılı çevreleyen diğer yapılara zarar gelmeyecek kadar kısa bir süre boyunca veriyor. Lazer epilasyonda kullanılan ışıklar radyolojik görüntüleme yöntemlerinde kullanılan x ışınlarından farklı olup lazer epilasyonun kısırlık yapması mümkün değil ve kısırlık yaptığına dair bilimsel bir veri yoktur” ifadelerini kullandı.

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