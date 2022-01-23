banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Balık tezgahlarında bolluk başladı
Balık tezgahlarında bolluk başladı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!
Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!

"Lahana kanser hücresinin oluşması ve çoğalmasına karşı önleyici bir besin"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, lahananın kanser hastalığına karşı önemli bir besin olduğunu belirterek, "Lahananın sindirildikten sonra ortaya çıkan metabolitileri var. Bunlar C vitamini, E vitamini ve enzimler (süperoksit dismutaz, peroksidaz, katalaz) üretmesinden dolayı kanser hücresi oluşumunun engellenmesinde önemli bir rol oynuyor. Yine aynı zamanda da oluşmuş kanserin vücutta çoğalmasını ve diğer bölgelere de sıçramasını engellemede etkili oluyor" dedi.

Sağlık 23.01.2022, 11:22
"Lahana kanser hücresinin oluşması ve çoğalmasına karşı önleyici bir besin"

Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, lahananın kanser hastalığına karşı önemli bir besin olduğunu belirterek, "Lahananın sindirildikten sonra ortaya çıkan metabolitileri var. Bunlar C vitamini, E vitamini ve enzimler (süperoksit dismutaz, peroksidaz, katalaz) üretmesinden dolayı kanser hücresi oluşumunun engellenmesinde önemli bir rol oynuyor. Yine aynı zamanda da oluşmuş kanserin vücutta çoğalmasını ve diğer bölgelere de sıçramasını engellemede etkili oluyor" dedi.

Çağın hastalıklarından olan bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en önemli yolunun bağışıklığı güçlendirmek olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Rabia Özaslan, lahananın A, C ve K vitaminleri bakımından zengin bir besin maddesi olduğunu belirtti. Lahananın ayrıca yaşlanmaya karşı da etkili olduğunu kaydeden Özaslan, "Kış mevsimi, sağlığımıza yararlı bir besinin de sofralarımızda yer almasını sağlıyor. Lahana çok önemli bir kış sebzesidir. Besleyicidir ve yararları sayılamayacak kadar çoktur. Besleyici özelliği içermiş olduğu vitamin, mineraller ve antioksidanlar sayesindedir. En önemli özelliklerinden bir tanesi de önemli bir lif kaynağı olmasıdır. Lahana A,C ve K vitamini yönünden zengindir. Günümüz hastalığı olan bulaşıcı hastalıklardan korunmanın en önemli yollarından biri de bağışıklığı güçlendirmektir. Bu vitaminler de bağışıklık sistemini oldukça güçlendirmektedir. Potasyum yönünden zengindir. Bu da kan basıncını düzenler, aynı zamanda iyi bir lif kaynağıdır ve sindirim sistemimizin çalışmasına yardımcı olması ile zayıflamamızı kolaylaştırması açısından önemlidir. Alkali bir besindir, iyi bir probiyotikdir. Antibakteriyel bir yapısı vardır. Kolesterol düşürücü etkisi vardır. Karaciğer koruyucu bir etkisi vardır. Yaşlanmaya karşı koruyucu bir etkisi vardır” dedi.

Lahananın aynı zamanda anti besleyici özelliği olduğuna dikkat çeken Özaslan, fazla tüketildiğinde bazı toksik etkiler ortaya çıkardığını söyleyerek şu bilgileri verdi:

“Fazla tüketmek vücutta toksik etkiler oluşmasına neden olabilir. Bazı durumlarda ise, bazı hastalıklara zemin hazırlaması nedeniyle uzak durulması gereken bir besindir. Şöyle ki lahana bir guatrojenik besindir ve guatr hastalığından dolayı troit bezinin nodülleri bulunan hastaların da tüketmemesini öneriyoruz. Çünkü lahana bu hastalarda tüketildiğinde troitlerde büyüme yapmakta ve dolayısıyla zarar vermektedir."

"Lahana kanser hücrelerinin engellenmesine yardımcı oluyor”

Lahananın sindirilmesinin ardından ortaya çıkan C ve E vitaminleri ve bazı antioksidan enzimlerin kanser hücrelerinin oluşması ve çoğalmasının engellenmesinde yardımcı olduğunun altını çizen Özaslan, "Lahana kansere karşı koruyucu bir özellik taşıyor. ’Bunu nasıl yapıyor?’ diyecek olursak, lahananın sindirildikten sonra ortaya çıkan metabolitileri var. Bunlar C vitamini, E vitamini, karotenoidler ve enzimler, antioksidan enzimler (süperoksit dismutaz, peroksidaz, katalaz) üretmesinden dolayı kanser hücresi oluşumunun engellenmesinde önemli rol oynar. Yine aynı zamanda da oluşmuş kanserin vücutta çoğalmasının ve diğer bölgelere de sıçramasının engellemesine yardımcı olurlar. Bazı hücrelerin karakter değiştirerek çoğalmasını da önleyerek yine kanserin oluşmasını engellemekte faydaları vardı. Bu anlamda lahana kansere karşı etkili olan antioksidan yönünden oldukça zengin bir besindir” dedi.

"Kırmızı lahana yeşil lahanadan bir tık önde"

Solucanlar üzerinde yapılan deneyde kırmızı lahananın yeşil lahanaya göre yaşam süresini uzattığı sonucuna ulaşıldığını sözlerine ekleyen Rabia Özaslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kırmızı lahana, yeşil lahanadan bir tık daha önde bir besin. Bunun sebebi ise yine antioksidanlar yönünden oldukça zengin olmasıdır. Kırmızı lahananın içerisinde özellikle kırmızı rengini almasıyla da ön plana çıkan bir pigment var. Bu pigmentin adı antosiyanindir. Antosiyanin sayesinde kalp ve damar hastalıkları açısından riskli olan insanların özellikle tüketmesini öneriyorum. Çünkü riski azaltmaya yardımcı oluyor. Ailesinde genetik olarak bu tür hastalık bulunanların sofralarında lahanaya yer vermeleri gerekir. Çünkü kırmızı lahana kalp hastalıkların oluşumunun engellenmesine de yardımcı oluyor. Bir yandan da hipertansiyona karşı etkili. Çünkü trombosit oluşumunu içerdiği çok fazla polifenol sayesinde engelleyerek, hipertansiyonun da engellenmesine yardımcı oluyor. 2021 yılında yayınlanan bir dergide kırmızı lahana ile yeşil lahana kıyaslanmış ve solucanlar üzerinde de bir deney yapılmış. Kırmızı lahananın, yeşil lahanaya oranla yaşam süresini uzattığı sonucuna ulaşılmış. Ancak henüz insanlarda yapılmış bilimsel bir araştırma sonucu yok.”

“Makul miktarda tüketin”

Lahananın yararlarını öğrenen pek çok kişinin bu sebzeyi fazlasıyla tüketmeye çalıştığını belirten Özaslan, “Fakat her besinde olduğu gibi lahanayı tüketirken makul sınırları aşmamak gerekiyor. Faydalı özelliklerinden daha çok yararlanmak amacıyla çok sık ve çok miktarda yenilmemelidir. Sebze yemeği ya da salata olarak tüketilebilir. Bu besini salatalarınızda günlük tüketmeniz yeterli olacaktır. Özellikle kanser hastaları, ’kanser önleyici etki’ özelliğini öğrenince daha fazla tüketmek istiyorlar ama onları da uyarmak isteriz. Kırmızı lahana, kemoterapi ilaçları ile etkileşime girebilir, suyunu sıkıp veya gereğinden fazla tüketirseniz tedavinizi olumsuz yönde etkiliyor olabilirsiniz. Az ve kararınca tüketmenizi tavsiye ederim" dedi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Adana Demirspor 23 37
4. Fenerbahçe 23 37
5. Beşiktaş 23 36
6. Alanyaspor 22 35
7. Hatayspor 22 35
8. Başakşehir 22 34
9. Sivasspor 23 31
10. Kayserispor 22 31
11. Gaziantep FK 21 31
12. Karagümrük 23 30
13. Göztepe 23 27
14. Galatasaray 22 27
15. Giresunspor 22 26
16. Kasımpaşa 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 20 38
4. İstanbulspor 21 36
5. Eyüpspor 20 36
6. Bandırmaspor 20 33
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Gençlerbirliği 21 26
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Tottenham 19 36
7. Arsenal 20 35
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 21 29
10. Aston Villa 21 26
11. Leicester City 19 25
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 21 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 22 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Celta Vigo 22 27
12. Espanyol 22 27
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11