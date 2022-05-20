Kuzey Kore’nin Covid-19 reçetesi

Devlet kanalı Kore Merkez Televizyonu da (KCTV) gün boyunca tuzlu suyla gargara yaparak hastalık riskinden kaçınmaya çalışan bir çiftle yapılan röportaja yer verdi. Devlet kontrolündeki haber ajansı KCNA da hijyenik çözelti üretimi için başkent Pyongyang’a binlerce ton tuz gönderildiğini yazdı.

Durumu daha ciddi olan hastalara ağrı kesici ve antibiyotik tedavisi önerildi.

3 bin asker 24 saat çalışıyor

Rodong Sinmun Gazetesi, "Ülkedeki tüm insanların, Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi’nin kararlılığı, iradesi, ve taktikleri doğrultusunda söz konusu ciddi sağlık krizini aşmak için salgın önleme seferberliğine katıldığını" duyurdu. İhtiyaç sahibi ailelere parti yetkilileri, kamu görevlileri ve gönüllüler tarafından bağışlanan ilaçların ve gıda maddelerinin ivedilikle ulaştırıldığı belirtildi. "Kore Halk Ordusu’nun askeri tıp alanında çalışan yaklaşık 3 bin üyesi, başkentteki yüzlerce eczanede 24 saat esasına uygun olarak ilaç dağıtımını ve tedarikini gerçekleştirmek için devrim niteliğinde bir sistem hayata geçirdi" denilen haberde, tıp alanındaki eğitmen ve öğrencilerin de salgınla mücadelede ön saflarda yer aldığı vurgulandı.

Üretim faaliyetleri sürüyor

Yüksek ateş belirtisi ile kendini gösteren vakalara rağmen üretim faaliyetlerin sürdüğü kaydedilirken, "Hwasong bölgesindeki 10 bin dairenin inşası ve Ryonpho Sera Çiftliği gibi büyük projelerin planlandığı gibi sürdüğü ve pirinç sevkiyatı gibi hayati tarımsal faaliyetlerin devam ettiği" ifade edildi.

İlaç ve aşı teklifleri reddedilmişti

Personel, ilaç ve ekipman sıkıntısının yaşandığı Kuzey Kore 2020 yılının başlarında salgından korunmak için sınırlarını kapatırken, ülke lideri Kim Jong-un dışarıdan gelen tıbbi destekleri reddetmişti. Küresel aşı paylaşım programı COVAX çerçevesinde geçtiğimiz yıl ülkeye gönderilmek istenen Çin üretimi 3 milyon doz aşı da geri çevrilmişti. Güney Kore yönetimi de aşı, tıbbi malzeme ve personel teklifine yanıt alamadığını açıklamıştı.