Kuzey Kore’de şüpheli Covid-19 vakaları 2.81 milyona ulaştı

Kuzey Kore’de 2.81 milyona ulaşan şüpheli Covid-19 vakalarına rağmen, hayatını kaybeden üst düzey bir ordu mensubu için Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’un da katıldığı bir tören düzenlendi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yüksek ateş belirtisi ile kendini gösteren şüpheli Covid-19 vakalarına rağmen, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni düzenledi. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Perşembe günü hayatını kaybeden Kore Halk Ordusu Mareşali ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Danışmanı Hyon Chol Hae’nin veda törenine binden fazla subay ve asker de dahil geniş kitlelerin katıldığını duyurdu. Servis edilen fotoğraflarda maske takmadığı gözlenen Jong-un’un, cenaze töreninde "yürekten saygı duyduğu ve çok değer verdiği bir devrim şehidine son vedanın üzüntüsünü yaşadığı" ifade edildi. Uzmanlar hayatını kaybeden generalin, Jong-un’a askeri eğitim vermiş olması dolayısıyla salgına rağmen devlet töreni düzenlenmiş olabileceği yorumunda bulundu.

Şüpheli vaka sayısı 2.81 milyon

Kuzey Kore’de son 24 saatte kayda geçen yaklaşık 167 bin şüpheli Covid-19 vakası, ülke geneli potansiyel enfeksiyonların sayısını 2.81 milyona taşıdı. Salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 68’e yükseldi. Pozitif hasta sayısına dair net bir bilgi paylaşılmazken, 2.33 milyon kişinin iyileştiği kaydedildi.