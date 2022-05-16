Kuzey Kore’de şüpheli Covid-19 ölümlerinin sayısı 50’ye yükseldi

Kuzey Kore’de Covid-19 salgını endişesi büyürken, şüpheli ölümlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 50’ye ulaştı.

Yaklaşık 2 yıllık bir sürenin ardından ülkedeki ilk Covid-19 vakasını geçtiğimiz Perşembe günü doğrulayan Kuzey Kore’de şüpheli enfeksiyon sayısında patlama yaşandı. Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), 392 bin 900 kişide daha nedeni belirlenemeyen yüksek ateş belirtisinin gözlendiğini duyurdu. Yalnızca dün 18.00’e kadarki 24 saatlik sürede yaklaşık 96 bin arttığı belirtilen şüpheli vaka sayısı toplam 1 milyon 21 bine ulaşırken, 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının da 50’ye yükseldiği bildirildi. Perşembe gününden bu yana yapılan farklı açıklamalarda olduğu gibi pozitif hasta sayısına dair net bir bilgi ise paylaşılmadı.

Jong-un’dan orduya talimat, kabineye eleştiri

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin Politbürosunu dün acil bir toplantıya çağırarak ordunun salgınla mücadeleye destek olması talimatı verdiği kaydedilirken, Jong-un’un ayrıca "sorumsuz çalışma şekli" nedeniyle kabine ve halk sağlığı birimlerinin operasyon yeteneklerini eleştirdiği vurgulandı. Lider Jong-un’un ulusal ilaç rezervinin halka dağıtımı talimatı verdiği belirtilen haberde, buna rağmen devlet tarafından sağlanan ilaçların eczaneler aracılığıyla insanlara zamanında ve doğru bir şekilde ulaşamaması eleştirildi.

Eczaneleri ziyaret etti

KCNA ayrıca Jong-un’un ilaç tedariki hakkında bilgi almak için Pyongyang’daki Taedong Nehri yakınında bulunan eczaneleri ziyaret ettiğini bildirdi. Eczanelerin işlevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilecek donanıma sahip olmadıklarını ve vitrinler dışında yeterli ilaç depolama alanlarının bulunmadığını tespit eden Jong-un, satış görevlilerinin uygun sıhhi tesisatla donatılmadığını söylediği aktarıldı.

İnsani kriz riski kapıda

Kuzey Kore, geçtiğimiz Perşembe günü ilk Covid-19 vakasını resmi olarak doğrulamış, uzmanlar tıbbi ekipman yetersizliği nedeniyle vaka sayısının tespit edilememesinin ülkede insani bir krize ve kitlesel ölümlere yol açma ihtimaline dikkat çekmişti.