banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Muharrem İnce’den, Fatih Erbakan’a ziyaret
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e kınama
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
Rize-Artvin Havalimanı yarın açılıyor
TOKİ ihale tarihini açıkladı
TOKİ ihale tarihini açıkladı

Kuzey Kore’de 21 ölüm daha

Kuzey Kore’de hızla yayılmaya başlayan Covid-19 salgınında 21 kişi daha hayatını kaybederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un salgını, “büyük felaket” olarak nitelendirdi.

Sağlık 14.05.2022, 10:51
Kuzey Kore’de 21 ölüm daha

Kuzey Kore’de hızla yayılmaya başlayan Covid-19 salgınında 21 kişi daha hayatını kaybederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un salgını, “büyük felaket” olarak nitelendirdi.

Kuzey Kore’de Covid-19 salgını hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Ülkede bugün açıklanan yeni verilere göre, 21 kişi hayatını kaybetti ve 174 bin 440 kişide ateş belirtileri tespit edildi. Yeni açıklanan verilerle birlikte, ülkede Nisan ayının sonlarında etkisini göstermeye başlayan salgında toplam can kaybı 27’ye ve hastalık belirtileri gösteren kişilerin sayısı da 524 bin 440’a yükseldi. Ülkede 243 bin 630 kişinin sağlığına kavuştuğu ve 280 bin 810 kişinin de karantinada kaldığı aktarıldı. Devlet medyası, can kayıplarının ve ateş belirtileri gösteren kişilerin Covid-19 ile bağlantılı olup olmadığı ile ilgili açıklama yapmadı.

"Büyük bir kargaşa"

Salgını “büyük felaket” olarak nitelendiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, “Kötü huylu salgının yayılması ülkemizin kuruluşundan itibaren üzerimize düşen büyük bir kargaşadır. Fakat, salgın politikasını uygulamadaki odağı kaybetmezsek, parti ve halkın birliğine dayalı bir örgütlenme gücü ile kontrolü sürdürür ve salgına karşı savaşımızı güçlendirirsek, krizin üstesinden gelmekten fazlasını yapabiliriz” dedi. İktidardaki Kore İşçi Partisi’nin politbüro toplantısında halka çağrıda bulunan Jong-un, hükümet ile halk arasında salgını mümkün olan en kısa süre içerisinde istikrara kavuşturmak için birlik olma mesajı verdi. Bulaşmaları önlemek için birçok kişinin izole edildiği ve bu sayede salgının bölgeden bölgeye yayılmayacağı konusunda iyimserlik ortaya koyan Jong-un salgının kontrol altında olduğuna dair ifadeler kullandı.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, ülkedeki 26 milyon kişinin aşısız olması ve kötü sağlık sistemi nedeniyle Covid-19 salgınının yayılmasını kontrol edememenin Kuzey Kore’de yıkıcı sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 36 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Antalyaspor 36 55
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. M.City 36 89
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Arsenal 36 66
5. Tottenham 36 65
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 36 50
9. Brighton 36 47
10. Leicester City 35 45
11. Crystal Palace 35 44
12. Aston Villa 35 43
13. Brentford 36 43
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 35 36
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 36 34
19. Watford 36 23
20. Norwich City 36 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 36 84
2. Barcelona 36 72
3. Atletico Madrid 36 67
4. Sevilla 36 66
5. Real Betis 36 61
6. Real Sociedad 36 59
7. Villarreal 36 56
8. Athletic Bilbao 36 52
9. Osasuna 36 47
10. Valencia 36 44
11. Celta Vigo 36 43
12. Rayo Vallecano 36 42
13. Espanyol 36 40
14. Elche 36 39
15. Getafe 36 38
16. Granada 36 37
17. Cadiz 36 35
18. Mallorca 36 33
19. Deportivo Alaves 36 31
20. Levante 36 29
21°
açık