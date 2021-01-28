banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Recep Tayyip Erdoğan AK Partili oldu
Recep Tayyip Erdoğan AK Partili oldu
'Hamdi Bey' istifa etti
'Hamdi Bey' istifa etti
Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
Türkiye'nin petrol sıkıntısına son verecek proje
Bu leylekler
Bu leylekler "Karslı"

Kutlu: ”Aşı, korona mücadelesinde en etkili silah”

Aşının pandemi ile mücadelede en etkili silahımız olduğunu vurgulayan İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, vatandaşlara aşı olmaları önerisinde bulundu. Kutlu, “Ülkemizde de uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısıyla ilgili yüzde 50 ila 91 aralığında farklı koruyuculuk rakamları bildirilmesine rağmen, eldeki veriler aşının yüksek oranda ağır hastalıktan koruyuculuğunun olduğu yönündedir” dedi.

Sağlık 28.01.2021, 11:53
3
Kutlu: ”Aşı, korona mücadelesinde en etkili silah”

Aşının pandemi ile mücadelede en etkili silahımız olduğunu vurgulayan İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, vatandaşlara aşı olmaları önerisinde bulundu. Kutlu, “Ülkemizde de uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşısıyla ilgili yüzde 50 ila 91 aralığında farklı koruyuculuk rakamları bildirilmesine rağmen, eldeki veriler aşının yüksek oranda ağır hastalıktan koruyuculuğunun olduğu yönündedir” dedi.

Aşıların insanlık tarihinin en etkili ve faydalı buluşu olduğunu vurgulayan Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, zayıflatılmış veya ölü virüslerden hazırlanmış aşıların bize hastalık başlamadan önce ihtiyacı olan süreyi kazandırarak savunma hücrelerimizi uyarıp vücudumuzun gerekli silahları hazırlamasını sağladığını söyledi.

“Aşı karşıtlığı kızamık salgınını tetikledi”

Aşı karşıtlığı konusuna da değinen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Aşı karşıtlığı sadece ülkemizin sorunu değildir. Aşıyı reddetmek sonucunda Avrupa’da bile yıllardır görülmeyen kızamık salgınları yeniden patlak vermeye başlamıştır. Kızamık deyip geçmeyin; Amerika yerlilerinin neredeyse kökünü kazıyan bu hastalık 80’li yıllarda yılda 2,6 milyon ölümden sorumluyken son yıllarda dünya çapında aşı kampanyalarıyla ölümler yüzde 90’nın üzerinde engellenmiştir. Günümüze benzer şekilde çocuk felci aşılarının kısırlık yapacağına dair olumsuz propagandalar 40 yıl önce de bazı çevrelerce yapılmış, ülkemizdeki yaygın aşılama faaliyetleri sonrasında çocuk felcinin kökü kazınırken, nüfusumuz neredeyse 2 kat artmıştır” dedi.

“Bağışıklık için 14 gün geçmeli”

Özellikle Korona gibi etkili bir ilaç tedavisi olmayan viral enfeksiyonlarla mücadelede en etkili cevabı virüse duyarlı lenfositler ve antikorlarla güçlü immün sistemin verdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Ali Kutlu, ancak vücudumuzun bu yanıtı etkili bir şekilde verebilmesi için en az 10-14 günlük süre geçmesi gerektiğini belirtti.

İmmün sistemimizin virüsleri tanıyıp yanıt verinceye kadar maalesef birçok kişinin mücadeleyi kaybettiğini işaret eden Prof. Dr. Ali Kutlu, “Zayıflatılmış veya ölü virüslerden hazırlanmış aşılar ihtiyacımız olan süreyi ve silahları hastalık başlamadan önce savunma hücrelerini uyararak bizlere kazandırır. Ülkemizde kullanılan Coronavac aşısıyla ilgili yüzde 50-91 aralığında farklı koruyuculuk rakamları bildirilmesine rağmen eldeki veriler aşının yüksek oranda ağır hastalıktan koruyuculuğunun olduğu yönündedir” şeklinde konuştu.

“Aşılara bağlı ciddi yan etkiler ve alerjik reaksiyonlar çok nadirdir”

Aşılara bağlı ciddi yan etkilerin ve alerjik reaksiyonların çok nadir görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Aşılandıktan sonra alerjik yapımız ve ilaç alerjilerimiz olsa bile problem yaşamama ihtimalimiz çok yüksektir. Özellikle Brezilya’da koruyuculuğun düşük çıkması çalışmanın büyük oranda sağlık çalışanları üzerinde yapılması sonucunda açıklandı. Sağlık çalışanlarının yoğun enfeksiyon tehdidi altında olması, semptomsuz ve hafif semptomlu hastalara sık PCR bakılması da sonuçları etkiledi. Türkiye’deki yüksek koruyuculuk oranı ise katılımcı sayısının azlığına bağlandı. Üretici firmanın Faz 3 çalışmaları sonuçlarını açıklamaması yüzünden ülkelerin kendi çalışmalarını açıklaması kamuoyunda tereddütlere yol açtı. Pandeminin sönmesi için toplumun yüzde 65’inin virüse karşı bağışıklık kazanması gerektiğinden bahsedilirken şimdilerde yüzde 90 oranları telaffuz edilmeye başlanmıştır. Ancak unutulmamalı ki, yaşadığımız 2. dalga sonrasında hasta sayısının ulaştığı seviye, 3. ve 4. dalgayı yaşamaya tahammülümüz kalmadığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.

“Aşının içeriğinde yumurta ve jelatin yok”

Aşı konusunda yapılan itirazların çoğunluğunun aşı içerisindeki katkı maddeleri konusunda olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ali Kutlu, şu bilgileri verdi: ”Artık aşılarda koruyucu olarak civa kullanılmamaktadır. Aynı zamanda hayvansal jelatinin (domuz kaynaklı) ve yumurtanın Coronovac’ta kullanılmadığı açıklanmıştır. Üretim safhasında kullanılan alüminyum ve formaldehit gibi katkı maddelerinin kat ve kat fazlasını zaten doğal çevreden ve gıdalardan alıyoruz. Aşılara yönelik bu endişelerle alakalı Türk Tabipler Birliği hiçbir şüphe bırakmayan açıklamalarda bulunmuştur. Aşılara bağlı ciddi yan etkiler ve alerjik reaksiyonlar çok nadirdir. Bu oranın zayıflatılmış mevcut aşıda milyonda bir, mRNA aşılarda yüz binde bir olduğu düşünülmektedir. Alerjik yapımız ve ilaç alerjilerimiz olsa bile problem yaşama ihtimalimiz çok düşüktür. Pandemide herkesin iki görevi vardır; hasta olmamak ve hastalığı yaymamak. Maske, mesafe, sosyal izolasyon ile bir yere kadar bu sağlanabilir. Özet olarak elimizde güvenli ve etkili bir aşı vardır. Öyleyse ‘Haydi büyükler aşıya’ diyorum.”
Yorumlar (0)
banner422
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 20 40
3. Leicester City 20 39
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 18 33
8. Chelsea 20 30
9. Arsenal 20 30
10. Aston Villa 18 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Wolverhampton 20 23
14. Crystal Palace 20 23
15. Burnley 19 22
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 20 18
18. Fulham 19 13
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 20 8
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13