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Kütahya’da korona virüs vaka sayısı yine arttı

Kütahya’da bu hafta korona virüs (Covid-19) tablosunda pozitif vaka sayısında yine artış yaşandı.

Sağlık 04.04.2021, 00:32
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Kütahya’da korona virüs vaka sayısı yine arttı

Kütahya’da bu hafta korona virüs (Covid-19) tablosunda pozitif vaka sayısında yine artış yaşandı.

Sağlık Bakanlığının Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Kütahya’da 100 bin kişiden 153.12’si pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı. 27 Mart-2 Nisan tarihlerindeki tabloya göre, Kütahya’da yaşayan her 100 bin kişiden 190.57’sinin pozitif vaka olduğu görüldü. Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Kütahya’da günlük vaka sayısı 156, haftalık vaka sayısı ise bin 98’e yükseldi.

Bu arada, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu güvenlik güçleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde araçlar üzerinde uygulama yaptı.
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