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Kütahya’da bir mahalledeki karantina kalktı, köydeki uzatıldı

KÜTAHYA’NIN ASLANAPA İLÇESİ YALNIZSARAY MAHALLESİNDE KARANTİNA UYGULAMASI KALDIRILIRKEN, ORTACA KÖYÜNDEKİ KARANTİNA 14 HAZİRAN TARİHİNE KADAR UZATILDI.

Kütahya’da bir mahalledeki karantina kalktı, köydeki uzatıldı

KÜTAHYA’NIN ASLANAPA İLÇESİ YALNIZSARAY MAHALLESİNDE KARANTİNA UYGULAMASI KALDIRILIRKEN, ORTACA KÖYÜNDEKİ KARANTİNA 14 HAZİRAN TARİHİNE KADAR UZATILDI.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:29
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Kütahya’da bir mahalledeki karantina kalktı, köydeki uzatıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesi Yalnızsaray Mahallesi’nde karantina uygulaması kaldırılırken, Ortaca köyündeki karantina ise 14 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında Aslanapa ilçesine bağlı Yalnızsaray Mahallesi’nde 17 Mayıs itibarıyla uygulanan karantinanın sona erdiği, Ortaca köyünde ise pozitif vakaların artışı nedeniyle tedbirlerin etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 14 Haziran günü saat 24.00’e kadar karantina uygulamasının devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, Aslanapa Ortaca köy yolunu kullanarak çevre köylere gitmek isteyen vatandaşların Karadiğin veya Pazarcık yol girişlerini kullanmaları istendi.

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