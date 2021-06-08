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Kütahya vaka sayısında Türkiye 4’ncüsü

Sağlık Bakanlığının yayınladığı korona virüs (Covid-19) haftalık vaka haritasına göre Kütahya, vaka sayısının en çok olduğu dördüncü il oldu.

Sağlık 08.06.2021, 22:06
Kütahya vaka sayısında Türkiye 4’ncüsü

Sağlık Bakanlığının yayınladığı korona virüs (Covid-19) haftalık vaka haritasına göre Kütahya, vaka sayısının en çok olduğu dördüncü il oldu.

Kütahya’da bir önceki hafta 112.71 olan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı 101,55’e geriledi. Buna göre Kütahya nüfusa oranla en yüksek vakanın görüldüğü 4. il oldu. İl genelinde son bir haftada korona virüse yakalanan hasta sayısı ise 575 oldu.

Kütahyalılar, vaka artışında kentin Türkiye genelinde 4. il olmasının düşündürücü olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, "Vaka sayıları Kütahya ve Türkiye genelinde düşüyor. Ama Kütahya’nın vaka sayısı bakımından 4. il olması düşündürücü. Ancak sayıyı kurallara uyarak düşürebiliriz. Yetkililerimizin dediği gibi maske, mesafe ve temizlik" diye konuştular.
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