Kuş Biti Nedir? Kuş Biti İnsana Geçer Mi, Kurtulmak Mümkün Mü?

Kuşlarda görülen bitler hakkında farklı bilgiler bulunuyor. Kuşlarda olan bitler, kuşların kanlarıyla beslenen canlılardır. Kuş biti, insana geçen bit türleri değildir. Evlerde görülmesi durumunda mutlaka ilaçlanması gerekiyor.

Kuş Biti Nedir?

Gözle zor görülen canlılar insanlara zor bir süreç yaşatabiliyor. Hayvanlara bulaşan canlılardan birisi de, bitlerdir. Özellikle kuşlarda çok görülen bitler, kuşlarla birlikte hareket geçebiliyor. Kuş bitleri, kuşların kanatlarında konumlanan canlılardır. Hem canlı hem de ölü kuşlardan beslenebiliyor. Kuş bitleri birçok nedenden dolayı oluşabiliyor.

Kuşların gezdiği bölgelerden kaynaklı olarak hızlıca çoğalabiliyor. Kuşların çok hissetiği canlı türleri değildir. Çok hissetmemeleri nedeniyle, kuşların bitleri fark etmesi kolay değildir. Kuşların evlere yakın olması, kuş bitlerinin evlere kolayca girmesine neden oluyor. Kuş bitlerinin evlere girmesi, büyük sorunlara yol açabiliyor. İnsanlara olumsuz durumlar yaşatacağından, mutlaka ilaçlama yapılması gerekiyor.

Kuş Biti İnsana Geçer mi, Nasıl Kurtulur?

Kuş bitleri hakkında merak edilen konulardan birisi de, insana geçip geçmediğidir. Kuş bitlerinin sahip olduğu bazı özellikler bulunuyor. Kuş bitleri, insan derisinde yaşayabilen bit türleri değildir. İnsan vücut ısısıyla, kuşların sahip olduğu vücut ısısı aynı değildir. Kuş kanatlarında yaşayan kuş bitleri, insanların derisinde yaşayamıyor. Sıcaklık farkı olması nedeniyle de, insana geçen bir bit türü değildir. Evlere giren kuş bitlerinden kurtulmak için, profesyonel hizmet veren ilaç firmaları tercih edilmelidir. İlaç firmaları evin ilaçlamasını yaparak, kuş bitlerinden evi arındırabiliyor.