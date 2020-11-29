Küresel COVID-19 vaka sayısı 62 milyon 324 kişiye ulaştı

COVID-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki son bilgilere göre, dünya genelinde vaka sayısı 62 milyon 324 bin kişiye, can kayıpları ise 1 milyon 454 bin kişiye ulaştı. İyileşen hasta sayısı ise 43 milyon 1.013 kişi oldu.

Vaka sayısı ABD'de 13 milyon 458 bini, Hindistan'da 9 milyon 364 bini, Brezilya'da 6 milyon 238 bini ve Rusya'da 2 milyon 242 bini geçti.

Amerikan ilaç firması Pfizer'in geliştirdiği aşının, dağıtım merkezlerine gönderilmek üzere United Airlines havayolu şirketinin uçuşlarıyla ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi.

Birleşik Krallık'ta salgın önlemleri ve aşı karşıtı "StandUpX" adlı grubun üyeleri, ulusal karantinaya rağmen Londra'nın farklı bölgelerinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

İtalya'da Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzalayacağı kararla, yarından itibaren Lombardiya, Piyemonte ve Kalabriya bölgelerinin risk seviyelerinin, kırmızı ile anılan yüksek riskli kategoriden, orta-yüksek riski ifade eden turuncu kategoriye geçirileceği, turuncu kategoride bulunan Ligurya ve Sicilya'nın ise sarı renkle gösterilen "orta riskli" gruba dahil edileceği bildirildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 16 bin 294 kişide virüs tespit edilmesiyle "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" kayıtlara geçti. Ülkede, toplam vaka sayısı 709 bin 701'e çıktı.

Hırvatistan'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan ek tedbirler gece yarısı itibarıyla yürürlüğe girdi. En az üç hafta uygulanacak tedbirler kapsamında ülke genelindeki restoran, kafe ve spor salonları kapatılırken, ibadet yerlerine de kişi sınırlaması getirildi, toplu taşımanın yüzde 40 kapasite ile hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Azerbaycan'da 4 bin 212 yeni vaka ile "bugüne kadarki en yüksek günlük rakam" kayıtlara geçti, toplam vaka sayısı 114 bini aştı.

Endonezya Teknoloji Bakanı Bambang Brodjonegoro, çalışmaları devam eden yerel aşının gelecek yıl sonunda kullanıma hazır olmasını beklediklerini ifade etti.

2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2022) Elemeleri B Grubu'ndaki İtalya-Kuzey Makedonya karşılaşması, Kuzey Makedonya ekibindeki COVID-19 vakaları nedeniyle ertelendi.