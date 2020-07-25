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Kurban keserken yaralanmalara dikkat

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANI OP. DR. TURAN TA

Sağlık 25.07.2020, 10:07
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Kurban keserken yaralanmalara dikkat

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş, Kurban bayramında, kurban keserken meydana gelebilecek yaralanmalarla ilgili uyarılarda bulunarak ilk müdahaleler hakkında bilgi verdi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Turan Taş, kurban keserken meydana gelebilecek kesiklerin ciddiye alınmadığı takdirde kalıcı hasara neden olabileceğini söyledi.

Kurban keserken, organ kopmalarının bile oluşabileceğine dikkat çeken Taş, “El yaralanmaları, basit cilt yaralanmaları ile sınırlı olabileceği gibi tendon, sinir, kemik, damar, eklem yapıları da içeren komplike yaralanmalar şeklinde olabilir ve hatta organ kopmaları oluşabilir. Hayvan darpları sonucu el, kol, ayak, bacak, yüz kırıkları oluşabilir. Yaralanma sonrasında olay yerinde ilk müdahale ile temiz bezle kanama durdurulmalı, yabancı cisim batmış ise çıkarılmalıdır. Ciddi kanamalar olduğunda iki üç tane bez üst üste kullanılmalı, 10-15 dakika yaranın üzerine bastırılmalıdır. Yaralanma bileğe doğru olmuş ise kanamayı durdurmak zor olabilir ve acilen bir sağlık merkezine başvurmaları gerekir. Acil bir sağlık merkezine ulaşıncaya kadar el kalp seviyesinde tutulmalıdır. Yaralanmalara kısa sürede ve doğru müdahale edilmesi kas, sinir ve tendon yaralanmalarının tedavisinde en iyi sonucu almak açısından önemlidir “dedi.

Kurban keserken oluşabilecek kesiklerde doğru hastaneyi tercih etmenin önemli olduğunu belirten Taş, “Ayrıca bazı yaralanmaların tedavisi için mikrocerrahi gerekebilir ve deneyimli, mikrocerrahi için gerekli alt yapının olduğu hastaneler tercih edilmelidir. Kas, sinir ve tendon yaralanmalarında ameliyat sonrası rehabilitasyon gereklidir ve fizik tedavi takibi ve uygulamaları, onarım sonrasında iyileşme sürecinde etkili ve fonksiyonlarının tekrar kazanılmasında gereklidir“ dedi.

“Yaralanmalarda enfeksiyon riski unutulmamalı”

Yaralanmanın ardından kullanılan tıbbi malzemenin temiz olmasının enfeksiyon riski için önemli olduğuna değinen Taş, “Yaralanmalar ve kesiklerin oluştuğu ortamın ve yaralanmanın kirli olduğu unutulmamalıdır. Yaranın enfeksiyon kapmaması için acil müdahalenin yanı sıra kullanılan malzemenin temiz olmasının önemli. Kesiğin öncelikle sabun ve su temizlenmesi gerekir ve hayvan tüyü, çıkarılabilecek kadar küçük yabancı madde varsa onların çıkarılması önemli. Ayrıca yaraya müdahale eden kişinin elinin de temiz ve mümkünse eldiven giymiş olmalı Hepatit B, Hepatit C, AIDS gibi birçok hastalığın kan yoluyla bulaştığının unutulmaması gerekir” dedi.

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