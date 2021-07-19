KURBAN ETİNİ ÇATAL, BIÇAKLA KARIŞTIRMAYIN !

Kurban Bayramı'nda önemli noktalardan biri de kurban etini doğru pişirmek.Doğru pişirerek tükettiğimiz etlerden en iyi şekilde faydalanabilir, sindirim sistemimizin güçlenmesi için önemli bir adım atabiliriz. Bu sayede bayramda hem formunuzu koruyabilir hem de küçülerek kilolardan kurtulabilirsiniz.

Dr.Özgönül, “Aslında iç yağı ile yapılan bir kavurma hem vücudumuzu güçlendirir hem de kilo ile mücadelemizde bize fazlasıyla yardımcı olur.’dedi.



Şimdi gelelim kurban bayramında en güzel kurban etinin nasıl pişirilmesi gerektiğine;

1- Kurban etimizin çok yağlı kısımlarını iyice temizleyip küp küp doğrayalım

2- Eti rahatlıkla pişeceği büyüklükte bir tencereye alalım

3- Kesinlikle tereyağ veya kuyruk yağı koymayalım et kendi ağı ile pişmeye başlamalıdır.

4- Çatal, bıçak gibi delici bir gereçle karıştırmayalım yoksa etin içerisindeki su fazlası ile dışarı çıkar böylece etin hem tadı hem de besin değeri kaybolur.

5- Eti mutlaka çok kısık ateşte ve tencerenin kapağı tam kapalı şeklide kendi suyunda pişirelim

6- Bu dönemde tuz eklemeyelim

7- Etin tam anlamı ile pişmesine gerek yoktur. Suyunun azalması ve yarı yarıya pişme işlemi gerçekleşmesi yeterlidir.

8- Etin besin değerini kaybetmemesi için çok hızlı pişirmememiz gerekiyor.

9- Büyükçe bir derin tavaya iç yağını ( organları çevreleyen ve besin değeri çok yüksek olan yağ) çok küçük parçalara ayırıp bu tavada yavaş ateşte iyice eriyene kadar pişirin

10- Bu yağın miktarı etin %25 i kadar olmalıdır Yani bir kilo ete karşılık 250 gr iç yağ olmalıdır.

11- Daha sonra bu yağı pişirdiğimiz etin içerisine karıştırıp pişirmeye devam etmeliyiz. Etin suyu tam olarak çekildiğinde tuz ve baharatlar ekleyerek afiyet ile yiyebiliriz.

Dr.Fevzi Özgönül son olarak şu konuya dikkat çekti.

Bilinenin aksine yağlı yemekler bizi şişmanlatmaz ,yağ ve proteini yememek veya onların sindirimini sağlayamamak bizi şişmanlatır.İster kavurma ister haşlama olsun, bu bayram da sağlıklı pişirilen et yemeklerini bol bol tüketin.