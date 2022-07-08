Kurban Bayramı’nda kene tutunmasına dikkat

SAMSUN (İHA) – Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, kenelerle bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığının hayvanlarla temasın ve hayvan kesiminin arttığı Kurban Bayramı dönemlerinde salgınlara neden olabileceğini söyledi.

Covid-19 ve maymun çiçeği hastalığın odaklanılan bu günlerde KKKA hastalığı tehlikesinin de gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği’nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, kene ısırığı tehlikesine karşı bayramda alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirmede bulundu. Leblebicioğlu, “Kenelerle bulaşan KKKA hastalığının hayvanlarla temasın ve hayvan kesiminin arttığı Kurban Bayramı dönemlerinde salgınlara neden olabilir. Özellikle hayvancılık ve hayvan kesimiyle uğraşan, celepler, kasaplar, mezbaha çalışanları, veterinerler ve bayramda kırsal alanlara ve pikniğe gidenler KKKA açısında risk altındadırlar” dedi.

“Yeterli önlemler alınmalı”

Kurban kesiminde kenelerden buluşan hastalıklar konusunda dikkat edilmesi gereken durumlardan bahseden Prof. Dr. Leblebicioğlu, “Kurban kesimi sırasında gerekli önlemler alınmadığı takdirde hayvanlarda bulunan kenelerden insanlara KKKA’nın yanı sıra, Riketsiya, Tularemi, Lyme hastalığı ve bakteriyel hastalıklar bulaşabilir. Kenelerle bulaşan KKKA hastalığı, hayvanlarla temasın ve hayvan kesiminin arttığı Kurban Bayramı dönemlerinde salgınlara neden olabilir. Özellikle hayvancılık ve hayvan kesimiyle uğraşan, celepler, kasaplar, mezbaha çalışanları, veterinerler KKKA açısında risk altındadırlar. Virüs hayvanlarda hastalığa ve belirtiye neden olmaz. Yeterli önlem alınmadan yapılacak hayvan bakımı veya kurban kesimi sırasında KKKA virüsü bulaşabilir. Kurban kesimi bu amaçla belirlenen yerlerde veya mezbahalarda ehil kişilerce yapılmalıdır. Kesim yapacak kişilere kesim ve enfeksiyonların bulaşmasının önlenmesi konusunda eğitim verilmelidir. Kan ve hayvanın vücut sıvılarından bulaşmayı önlemek için sıvı geçirmez önlükler ve kalın eldiven kullanılmalıdır. Hayvanın üzerindeki kenelere çıplak elle dokunulmamalı ve çıkartılmaya çalışılmamalıdır. Deriler usulüne uygun olarak tuzlanmalıdır” diye konuştu.

“Keneler mümkün olduğunca erken çıkarılmalı”

Zaman zaman kesim işleminin illegal olarak yol kenarlarında, bahçelerde yapıldığını söyleyen Leblebicioğlu, “Bu durum hayvanlardan insanlara enfeksiyonların bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Atıklar açık alanda bırakılmamalı, derine gömülerek imha edilmelidir. Bu atıkların evcil ve yabani hayvanlar tarafından tüketilmesi önlenmelidir. Alınan bu önlemler hayvanlardan insanlara bulaşan diğer hastalıkların da geçişini önleyecektir. Kenelerin vücutta kaldığı süre arttıkça hastalanma riski artmaktadır. Bu nedenle keneler mümkün olduğunca erken çıkarılmalıdır. Vücuda tutunmuş kenelere çıplak elle dokunulmamalı, kopartılmaya ve ezilmeye çalışılmamalıdır. Keneler bir pens aracılığıyla veya bu amaçla kullanılan pens benzeri aletlerle çıkartılabilir. Eğer kişi bu şekilde keneyi çıkartamayacak ise vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna gitmeli ve kene çıkartılmalıdır. Kene tutunması veya hayvan teması sonrası, ateş, halsizlik, kırgınlık, kas ağrısı ve kanama gibi şikâyeti olanlar mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurarak KKKA yönünden değerlendirilmelidir” şeklinde konuştu.