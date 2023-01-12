Kullanılmayan ilaçları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor

Zonguldak’ın Alaplı İlçesinde görev yapan Aile Hekimi Dr.Sezgin Melek, sosyal sorumluluk projesiyle çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan ve vatadanşların evlerinde kullanmadıkları ilaçları toplayarak, ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırıyor.

İlaç endüstrisinin pahalı bir sektör olduğunu ve birçok insanın evinde kullanmadığı ilaçların mutlaka bulunduğunu kaydeden Dr. Melek, bu ilaçların Aile Hekimlerine teslim edilmesi halinde hem ekonomiye milyonlarca liralık katkı sağlanabileceğini hem de tarihi geçmiş ilaçların kullanımının oluşturacağı kötü durumların önüne geçmiş olunacağını söyledi.

Şuan birçok evde vatandaşların ne işe yaradığını dahi bilmediği ve bu çalışma sayesinde ilaç eksiği olan vatandaşların herhangi bir ücret ödemeden temin edebildikleri kaydeden Alaplı Sağlık Ocağı Aile Hekimi Dr. Sezgin Melek, vatandaşların kullanmadıkalrı ve tarihi geçmemiş ilaçları sınıflandırarak topladığını ifade ederek, "Kanser tedavisinde kullanılan ve ücret bakımından pahallı olan ilaçlarda var. Bunları alım gücü olmayan ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırmaya çalışıyorum. İlaçları bazen hasta kendisi getiriyor. Kanser tedavisinde kullanılan ilaçları çoğunlukla Üniversite Onkoloji Hastanesi hocalarıyla irtibata geçerek onlara veriyorum. Onlarda ihtiyacı olan ve parası olmayan hastalara ulaştırıyorlar. Elimizdeki bu ilaçların bir kısmı iç hastalıklar, bir kısmını dahile bölümüne ayırıyorum. Lazım olan yerlere ulaştırıyorum. İnşallah hastalara yarar. Bu uygulama ile çok güzel geri bildirimler alıyorum. Herkesin örnek olmasını diliyorum. Vatandaşlarımıza ise ihtiyacı olmayan ilaçları yazdırmamalarını ve ısraf etmemelerini, çöpe atılacak ilaçlar varsa onları de bize getirmesini istiyoruz. Özellikle yurt dışından aldığımız kanser tedavi ilaçlarını hem Türkiye ekonomise katkı sağlıyoruz, hem de ihtiyacı olup almakta güçlük çeken hastalara ualşatırma imkanına sahip oluyoruz. Bu nedenle bizlerde hastaların elinde fazla olan ilaçları bize getirmesini söylüyoruz. Sonuçta milli servet, insanlar faydalansın gerekli görüldüğü takdirde ihtiyacı olanlara ulaştırılsın." dedi.

Bu tür durumdaki ilaçları kullanmadan önce son kullanma tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğinin de altını çizen Dr. Sezgin Melek, "Evlerde kullanmayan ilaçlar zayi olmasın. Vatandaşlarımız evde de farkında olmadan son kullanma tarihi geçen ilaç kullanabilecekleri için bilmedikleri, kullanmadıkları ilaçları bizlere getirsinler. Biz son kullanma tarihlerine bakıp ihtiyacı olan hastalarımıza verebiliyoruz" şeklinde konuştu.