Kullandığınız Yüz Maskesinin Filtrasyon Verimine Dikkat!

Covid -19 vakaları tüm dünyada artışta. Koronavirüs'ün en hızlı yayılan varyantı olarak tanımlanan ve Omicron'un alt varyantı olan BA.5 ile birlikte yeniden önlemler alınmaya başlandı. Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımı da yeniden gündeme gelen önlemler arasında yer alıyor. Birçok insan artan vaka sayılarına paralel olarak kendilerini ve sevdiklerini korumak amacıyla kalabalık ve kapalı yaşam alanlarında maske kullanmaya devam ediyor. Ancak piyasadaki her yüz maskesi yüksek koruma sağlamıyor.

Hifyber’ın Ar-Ge Kıdemli Uzmanı Yüksek Kimyager Fatma Tezcan, yüz maskeleri ile yüksek koruma sağlayabilmek için filtrasyon katmanının önemine dikkat çekiyor: “Doğru yüz maskesinin yüksek filtrasyon verimliliğine sahip, çok katmanlı bir yapıda ve nanofiber özellikte olması gerekiyor. HIFYBER olarak geliştirdiğimiz yüz maskesi filtrasyon medyası ile yüz maskelerinde yüksek filtrasyon verimliliği sağlıyoruz.

Hifyber’ın Ar-Ge Kıdemli Uzmanı Yüksek Kimyager Fatma Tezcan

Virüslere karşı 99,9 koruma sağlıyor

Nano boyutlu liflerden oluşan filtreler, virüsleri önlemede yüzde 99,9 başarı sağlıyor. “Nanofiber Filtre Medyası”nın çok katmanlı tasarım özelliği havadaki en küçük parçacıkları yakalayıp, nötralize ediyor. Elektrospinning nanofiberler, uzun süreli maske kullanımlarında da mükemmel nefes alabilirlik ve rahatlık sunuyor” dedi.

Çevreci çözüm

Hifyber olarak gelecek nesillere; yeşil, sağlıklı ve daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla yüz maskeleri için EN13432 standardına uygun olarak; yenilikçi, güvenilir ve doğada çözünebilir “nanofiber filtre medyası üretiyoruz” diyen Fatma Tezcan, doğru yüz maskesi kullanımının çevre kirliliğini önleme noktasında da etkin rol oynadığının altını çiziyor:

“Doğru yüz maskesi kullanarak, sağlığımızın yanı sıra çevremizi de koruyabiliriz. Hifyber olarak yüz maskesi ürünleri için çevreci ve sürdürülebilir bir yaklaşım benimseyerek geliştirdiğimiz “nanofiber filtre medyası” ile dünya üzerinde maske kullanımından kaynaklı plastik atıkların azaltılması yönünde etkin rol oynuyoruz. Çünkü dünya genelinde yaygın olarak kullanılan maskelerin yüzde 90’ı uzun ömürlü plastik malzemelerden üretiliyor. Kullanım sonrası çevreye rastgele atılan bu maskeler, 450 yıl çevrede kalarak; doğayı, canlıları ve insan yaşamını tehdit ediyor. Hifyber olarak yüz maskelerinde kullanılmak üzere geliştirdiğimiz “Nanofiber Filtre Medyası”nı çevreye duyduğumuz sorumluluk bilinci ile geri dönüştürülebilir hammaddelerden üretiyoruz. Kontrollü koşullar altında, yüksek teknoloji nanofiberlerle birlikte biyolojik olarak parçalanabilen “BIO60 yüz maskesi filtrasyon katmanı” ile gezegenimizi koruyarak, sürdürülebilir yaşama katkı sağlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Hifyber; Nelson Labs ve NC University Nonwoven Institute tarafından da onaylı olan HF-BIO60 yüz maskesi filtrasyon katmanı ile başta N95 maskeler olmak üzere N99, FFP1, FFP2 ve FFP3 maskelerde yüksek filtrasyon verimliliği sağlıyor.