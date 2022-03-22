Kulaktan Alınan Uyuşturucu: I-Doser Nedir ?

I doser Nedir?

Beyine belirli düzeyde frekans yollayan ses dosyalarına Idoser denir.

Örneğin; Klasik müziğin yaratıcılığı geliştirdiği söylenir bu inanç yıllarca tartışılmış ve insanları ikiye bölmüştür. Bilimsel olarak bir gerçek vardır ki bazı ses dalgalarının gerçekten beynimizi etkileyebildiğidir. I doser'de beynimizi etkileyebilen bu ses dalgalarından yola çıkarak hazırlanmış bir müziktir.

I doser beyin dalgalarınızı etkiliyor ve çeşitli hisler hissetmenize olanak sağlıyor. I doser çeşitli dozlar halinde hazırlanmış parçalardan oluşuyor. İddaa edilenlere göre örneğin; Sleeping angel dozunda ki parçayı dinlerseniz uyuyamayanlar için uyku getirici özelliğe sahip olduğu belirtiliyor. Sizde denemek istiyorsanız I doser örnekleri başlığı altından dinleyebilirsiniz. Etkiler dozun gücüne göre değişiyor. Çok çeşitli dozlar bulunmaktadır.



Binaural Ritm Nedir?

İlk kez 1839 yılında Heinrich Wilhelm Dove tarafından kullanılan Binaural ritm; her iki kulağa bilinçli bir şekilde, farklı frekanslarda ses uygulandığında elde edilen fizyolojik bir yanıttır. Örneğin; sağ kulağa 1000 Hertz sol kulağa 1010 Hertz dinletilir. Arada kalan 10 Hertz fark beynin belli bir noktasını uyarır ve o noktayı harekete geçirir. Bu uyarıların vücutta farklı etkileri bulunur. I-doser, bu uyarıların yarattığı farklı etkilerden yararlanarak oluşturulur.





Ses dalgaları kaç çeşittir?

1. Delta (0-4 Hz)

2. Theta (4-8 Hz)

3. Alpha (8-12 Hz)

4. Beta (13-30 Hz)

5. Gamma (30Hz-? Hz)

I doser dinlemenin herhangi bir zararı var mıdır?

I doser dinlemenin herhangi bir zararı yoktur ! Hiç bir dozun, hiç bir şekilde yan etkisi yoktur fakat "Epilepsi hastalarının" dinlememeleri gerektiği uyarılıyor.

I doser'i nasıl kullanmalıyım?

Öncelikle bir mp3 playerınız varsa Mp3 player'ınızla yoksa bilgisayarınızda dinlemelisiniz. Dinlerken mutlaka iyi bir kulaklığa sahip olmalısınız. Daha sonra ister gözlerinizi bir bezle bağlayın isterseniz kendinizi kapatın farketmez fakat gözlerinizi kapatmanız öneriliyor. Daha sonra ise tüm konsantrasyonunuzu müziğe vererek doz bitene kadar onu dinlemeniz öneriliyor. Bir doz bittiğinide diğer bir doz'u dinlemek isterseniz eğer önce reset doz'unu dinlemeli daha sonra diğer doz'a geçmelisiniz.

I doser dinledikten sonra etkisi ne kadar sürüyor?

I doser'in etkisi dozun gücüne göre değişmektedir. Dozlar ilk kullandığınızda etkili olmayabilir. Ama ikinci veya üçüncü kullanışınızda beyin alışır ve daha etkili olur.

I doser dozlarının güçleri nelerdir?

1. Moderate(Orta)

2. Strong(Güçlü)

3. Very Strong(Çok Güçlü)

4. Very very Strong (Çok çok Güçlü)

I doser dozları ücretli midir?

I doser dozları ücretlidir. Her doz için belirli bir ücret ödemeniz gerekir.

I doser dozlarını ücretini ödeyerek nereden indirebilir?

I doser dozlarını ücretini ödeyerek http://www.i-doser.com/storev3/index.php?main_page=index adresinden satın alarak indirebilirsiniz.

I doser dozları nelerdir?

Çok çeşiti I doser dozları bulunmaktadır. Birkaç örnek verecek olursak:

Gate of hades: En muhteşem dozlardan, korku, ölüm hissi ve hiçbir zaman yaşayamayacağınız bi heyecan.

Lucid Dream: Rüyada, rüyalarınızı kontrol etmenizi sağlayan muhteşem doz.

Quick happy: Mutlu edici doz.

Adrenochrome: Çok güçlü hayal gördürücü, enerji verici.

Trip: Göz açıkken bile güçlü hayal gördürücü, hayat değiştirici.



Kaynak: Nedir.com / kreatifbiri.com