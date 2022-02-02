Kulak estetiği hakkında doğru bilinen yanlışlar neler?

Op. Dr. Deniz Küçükkaya konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Küçükkaya; "Kepçe kulak ameliyatı eğer çocukluk yaşlarında yapılmamışsa ilerleyen yaşlarda da rahatlıkla yapılabilir. Çocuklarda genel anestezi tercih edilirken yetişkinlerde lokal anesteziyle operasyon gerçekleştirilmektedir. Operasyonda deformiteye neden olan kıkırdağa yeniden şekil verilmektedir. Kulak arkasından kesiler yapıldığı için görünen bir iz kalmamaktadır. Deformiteye ve uygulanan tekniğe göre bir süre saç bandı takmak gerekmektedir. Kepçe kulak dışında kulağın doğumsal veya sonradan gelişen travma ve hastalıklarına bağlı deformitelerine yönelik müdahaleler yapılmaktadır. Küpe deliklerinin aşırı genişlemesi ve yırtılmaları da çok basit lokal müdahalelerle düzeltilmektedir." ifadelerini kullandı.