Kudret narı nasıl tüketilir? Kudret narının faydaları nelerdir?

Kudret narı özellikle son yıllarda pazarda, sokakta veya marketlerde karşılaştığımız Papara, acayip elma isimleriyle bilinen tropikal bir meyve. Yüzyıllardır tüketilen ve özellikle ayurveda tedavisinde kullanılan kudret narının zeytinyağı ile tüketildiği biliniyor. Kudret narının diyabet 2 tedavisinde kan şekerinin kontrolünde faydalı olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Aynı zamanda son yıllarda bağışıklığı güçlendirici besin olarak karşımıza çıkıyor. Kudret narı ile ilgili yapılan son araştırmalar mide kanserini önleyici ve mide kanserinin bazı türlerini durdurduğu da biliniyor.

Kudret narı antioksidan içeriği ile kanserli hücre oluşumunu engelliyor

Yazın meyveleri taze olarak tüketilen kudret narının tohumları kullanılarak kudret narı macunu ve kudret narı yağı da yapılıyor. Kudret narı, içeriğinde bolca vitamin, mineral, lif ve faydalı element bulunduran bir bitki olduğunda pek çok hastalığı önleyici, var olan rahatsızlıkları da tedavi edici şifalı bir bitkidir. Özellikle mide, bağırsak gibi organlarla sindirim sisteminin sağlığını korumak için kudret narı tüketimi öneriliyor. Bunun yanında serbest radikallerle savaşacak antioksidanlar içermesi, kanserli hücre oluşumunu engelliyor, cilt sorunlarını önlüyor ve tedavi ediyor. Ayrıca karaciğer rahatsızlıklarının önlenmesi için de kudret narına başvurmanın faydalı olduğu düşünülüyor.

Kudret narının faydaları nelerdir?

Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler.

Mide, bağırsakla ilgili rahatsızlıkları önler ve tedavi eder.

Ülser, kolit, gastrit, reflü, kabızlık, hazımsızlık, bağırsak tembelliği gibi sorunları gidermek için tüketilir.

Mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi eder. Hatta düzenli olarak kudret narı kürü uygulayanlarda mide ve bağırsak ile ilgili tüm sorunlarda, şikayetlerde azalma olduğu biliniyor.

Ciltte meydana gelen tüm yara ve yanıkları kısa sürede iyileştirir.

Egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kudret narı macunundan faydalanılır.

Antibiyotik özelliği vardır.

Karaciğer sağlığını destekler.

İçeriğinde var olan likopen ve lutein sayesinde tümör oluşumu ve büyümesini önleyici etki gösterir. Kanser hücrelerinin gelişimini engeller, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin yok olmasına yardım eder. Özellikle de kanserli hastaların endişe duyduğu kanserli hücrenin başka bir organa da bulaşması sorununu kudret narı tüketimiyle engellemek mümkün olabilir. Kudret narının bir de meme kanseri hücrelerinin gelişimini durdurduğu, hastalığın yeniden nüksetmesini engellediği biliniyor.

Kan şekerini düzenleyici etki gösterdiği için diyabet hastalarına önerilir.

İçeriğinde bulunan vitaminler ve protein dolayısıyla hücre yenilenmesini destekler, hızlandırır.

Bağışıklıksistemini güçlendirir, pek çok hastalığa karşı koruyucu etki gösterir.

Guatr hastalığının şikayetlerini azaltır.

Kadınlarda üreme yolları hastalıklarını, iltihap ve enfeksiyon oluşumunu önler.

Varis oluşumunu engellerken varis ve romatizmadan kaynaklanan ağrılar için de kudret narı macunu ile bacaklara masaj yapılması önerilir.

Kas ve eklem ağrılarını azaltıcı etkisi vardır.

Hemoroit tedavisinde kullanılır.

Kudret narı ile ilgili yapılan pek çok bilimsel çalışma, kudret narının HIV virüsünün olumsuz etkilerini baskıladığını göstermiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre kudret narının olgunlaşmış meyvesinden ya da tohumundan çıkarılan bir protein HIV virüsü bulaşmış hücrelerdeki viral etkiyi azaltıyor.