Küçükoğlu Holding’in tüm çalışanlarına ’özel’ sigorta

Küçükoğlu Holding, çalışkanlarının sağlığı ve iş güvenliğine verdiği önemi çalışanlarının tamamına özel sağlık sigortaları yaparak daha da perçinledi.

Küçükoğlu Holding şirketlerinden Aktoy Sigorta tarafından, Holding bünyesinde çalışan bin 600 kişiye hiçbir ücret alınmadan, tamamlayıcı sağlık sigortası, özel sağlık sigortası, hayata devam sigortası ve grup ferdi kaza sigortası yapıldı. Holdingin İnsan Kaynakları ve Perakende Grup Başkanı Yahya Erçetin, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Adapazarı’nın yanı sıra Slovenya’nın Koper şehrinde toplamda 110 bin metrekare alanda üretim ve ticaret yaptıklarını ve bin 600 kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Sundukları çalışma imkânları, gerçekleştirdikleri sosyal projeler ile çalışanlarına değer verdiklerini her fırsatta gösterdiklerini vurgulayan Yahya Erçetin, Holding bünyesindeki Aktoy Sigorta tarafından bin 600 çalışanın tamamına hiçbir ücret almadan özel sağlık sigortaları yaparak ilave güvence altına aldıklarını söyledi. Erçetin, bu sigortalardan çalışanların aileleri içinde talep etiklerinde özel indirimlerle yararlanabileceklerini söyledi.

Holding bünyesindeki şirketlerde çalışanlarının sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmalarına için her türlü tedbirin uygulandığının altını çizen Yahya Erçetin, “Ne kadar tedbir alırsak alalım, hayatta riskler her zaman vardır. Sigorta, bilinmeyen ve gelecekteki risklere karşı güvence oluşturur. Çalışanlarımızı özel sağlık sigortaları ile ekstra güvence atına alıyoruz. Sağlıklı ve güvenli imkânların, iş verimliliğini artıracağının bilinciyle çalışanlarımıza her türlü imkânı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Yahya Erçetin, iş dünyasında güçlü bir aile olmanın yolunun, çalışanlarına güven ve değer vermekten geçtiğinin altını çizdi. Küçükoğlu Holding’in aidiyet duygusu gelişmiş büyük bir aile olduğuna da vurgu yapan Erçetin, “Çalışanlarımıza verdiğimiz değer ve gösterdiğimiz saygı sektördeki herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. O yüzden birçok insan bizimle çalışmak ve Küçükoğlu Holding ailesine katılmak istiyor” dedi.