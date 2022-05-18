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Küçük Mira’nın kopan parmağı 3 saatte yerine dikildi

Osmaniye’de evlerinin balkonunda oynarken çamaşır ipine dolanan 6 yaşındaki Mira’nın kopan parmağı 3 saatlik başarılı bir ameliyat ile tekrar yerine dikildi. Olaydan 1 hafta sonra sağlığına kavuşan küçük kız taburcu edilerek evine gönderildi.

Sağlık 18.05.2022, 11:23
Küçük Mira’nın kopan parmağı 3 saatte yerine dikildi

Osmaniye’de evlerinin balkonunda oynarken çamaşır ipine dolanan 6 yaşındaki Mira’nın kopan parmağı 3 saatlik başarılı bir ameliyat ile tekrar yerine dikildi. Olaydan 1 hafta sonra sağlığına kavuşan küçük kız taburcu edilerek evine gönderildi.

Fırat ve Ayşegül Ateş çiftinin 6 yaşındaki kızları Mira, havaların da güzel olmasını fırsat bilerek balkona çıktı. Burada annesinin çamaşır asmak için gerdiği ip ile oynamaya başlayan Mira, ipi parmağına doladığı sırada dengesini kaybederek yere düştü. Mira’nın eline dolanan naylon çamaşır ipi, küçük kızın ağırlığı ile sol el serçe parmağını adeta bıçak gibi keserek kopmasına yol açtı.

İçerden Mira’nın feryatlarını duyan ailesi, küçük kızlarını ve kopan parmağı alarak zaman kaybetmeden Osmaniye Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yapılan ilk kontrollerden sonra ambulans ile Medline Adana Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verilen küçük kız, olaydan yaklaşık 4 saat sonra hastaneye giriş yaptı. Burada Mira’nın tedavisini üstlenen Medline Adana Hastanesi Mikrocerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Bülent Özdemir, küçük kızın kopan parmağını yerine dikmek için ameliyata aldı.

Dr. Özdemir ve ekibinin mikrocerrahi yöntemi ile mikroskop altında yaklaşık 3 saat süren ameliyatı sonrasında küçük kızın kopan parmağı damar ve sinirleri ile birlikte yerine dikilerek önce yoğun bakıma sonra da servis katına alındı. Yaklaşık 1 hafta hastanede kalan Mira’nın sağlık durumunun iyi olduğuna karar veren Dr. Özdemir, minik hastasını taburcu ederek evine gönderdi.

“Vakit kaybetmemek gerekiyor”

Olaydan 10 gün sonra kontroller için tekrar hastaneye gelen Mira’nın parmağının durumunun gayet iyi olduğunu ve kısa bir süre sonra tamamen iyileşmiş olarak görevini yapacağını söyleyen Dr. Özdemir, “Bu tür olaylarda sağlık kuruluşlarına yapılacak erken başvuru çok önemlidir. Ayrıca kopan parmağın buz kalıpları yerine soğuk suyla hafifçe ıslatılmış, temiz bir bezin içinde hızlıca hastaneye ulaştırılması gerekir. Bu şekilde gerçekleşen acil müdahalelerde kopan organı kurtarma şansımız çok daha fazladır” şeklinde konuştu.

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