banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Ayasofya Camii yarın ibadete açılıyor
Ayasofya Camii yarın ibadete açılıyor
Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek
Ligde şampiyonluk yaşayan 12. yerli teknik adam: Okan Buruk
Ligde şampiyonluk yaşayan 12. yerli teknik adam: Okan Buruk
Akşener Ayasofya açılışına katılamıyor
Akşener Ayasofya açılışına katılamıyor

Kuaförlere yönelik yasaklar hafifletildi Rizeliler kuaförlere akın etti

RİZE İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU’NCA ALINAN 22.07.2020 TARİH VE 69 SAYILI KARAR İLE KOVİT-19 SALGININA KARŞI ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA, ‘BERBER, KUAFÖR VE GÜZELLİK SALONLARINDA UYULMASI GEREKEN GEREKEN HUSUSLAR’ YENİDEN BELİRLENDİ.

Sağlık 23.07.2020, 15:15
7
Kuaförlere yönelik yasaklar hafifletildi Rizeliler kuaförlere akın etti

Rize İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan 22.07.2020 tarih ve 69 sayılı Karar ile Kovit-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, ‘Berber, kuaför ve güzellik Salonlarında uyulması gereken gereken hususlar’ yeniden belirlendi.

6 Mayıs 2020 tarihinde Hıfzıssıhha Kararıyla alınan ‘Berberlerde jilet /ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltma şeklinde yapılabilecektir’ maddesi, sektörden gelen talepler doğrultusunda Bilimsel Danışma Kurulu tarafından yeniden değerlendirildi. Yapılan değerlendirmenin sonunda yasak olan ustura ile traş yapılması maddesi kaldırılarak yeni bir düzenleme yapıldı. Covid-19’un ana bulaşma yolunun virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklar olması nedeniyle ustura veya tıraş makinesi kullanılarak sakal tıraşına izin verilmesi ve tıraş yapılırken 1 metre mesafe korunamayacağından maskeye ek olarak yüz/göz koruyucu kullanılmasının uygun olduğu belirtildi.

Biz başka düzenlemede kadın kuaförlerine yönelik kararda yapıldı. Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde ‘Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler’ başlığındaki ‘Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetinin sunumu geçici süreliğine durdurulmalıdır’ ibaresi kaldırılarak “İçinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayata ilişkin işleyişi kolaylaştırmak adına bazı cümle düzenlemeleri yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Konu hakkında açıklama yapan Rize Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Gündoğan “Sakal tıraşı kişisel temasa çok yakın düştüğünden dolayı yasaklanmıştı. Korunmak mümkün olmadığından dolayı böyle bir yasaklama gelmişti. Cilde herhangi bir işlem yapamıyorduk, sadece saç tıraşı yapabiliyorduk. Sektörün burada yüzde 50–60 bir iş kaybı var. Sektörün baskısıyla, virüsün de biraz azalma dönemine girdiğinden ötürü bizlerde gereken mercilerle yazışmamızı yaparak bugün itibariyle sakal tıraşı, kalıcı makyaj, ciltteki yapılacak işlemlere yönelik yasağın kaldırılmasını istedik. Biz ildeki esnaf arkadaşlarımıza da gereken yazıları göndererek bu kararı duyuracağız” dedi.

Yasağın kalkması ile berber, kuaför ve güzellik salonu çalışanlarının kişisel tedbirlerini iki katına çıkartması gerektiğini savunan Gündoğan “Sakal tıraşı yasağı kaldırıldı ama sadece maske yetmiyor. Maskenin üzerine de yüz koruyucu siperlik takılması gerekiyor. Çünkü kişisel mesafe 1 metre deniyor. Bu işlemler esnasında kişisel mesafe 10 santimetreye düşüyor. Çok yakın temas halinde olduğumuzdan dolayı risk altındayız. Dolayısıyla maskemizi takmalıyız, el hijyenine dikkat etmeliyiz ve koruyucu yüz siperliğini de takmalıyız ki bunu minimize etmeliyiz. Yüze işlem yaparken karşı tarafın yüzünde hiç bir şey yok, biz önlem almalıyız” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 23 Temmuz 2020
İmsak 03:55
Güneş 05:45
Öğle 13:16
İkindi 17:12
Akşam 20:37
Yatsı 22:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 37 78
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Wolverhampton 37 59
7. Tottenham 37 58
8. Sheffield United 37 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 37 53
11. Everton 37 49
12. Southampton 37 49
13. Newcastle 37 44
14. Crystal Palace 37 42
15. Brighton 37 38
16. West Ham 36 37
17. Aston Villa 37 34
18. Watford 37 34
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25