"Kronik hastalıklar arttı, koruyucu hekimlik önem kazandı"

Hastalıkların altında yatan genetik, psikolojik, çevresel etmenlerin göz ardı edildiğini söyleyen Dr. Pınar Sarıyıldız, "Fonksiyonel Tıp tedavisi ise bütüncül bakış açısı ile kişiye özel bir yaklaşım sunar. Özellikle hayat tarzı değişiklikleri, kişiye uygun beslenme planı ve gerekli besin destekleri planlanır. Stres yönetimi için hayat yaklaşımları önerilir. Önemli nokta ise hastanın sağlığının sorumluluğunu eline almasıdır. Hastanın tedavinin içinde olması ve bu konuda bilinçlenmesi esastır" dedi.

Medicana Ataşehir Hastanesi İç Hastalıkları ve Fonksiyonel Tıp Uzmanı Dr. Pınar Sarıyıldız, kronik hastalıkların arttığına dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Pınar Sarıyıldız, kronik stresin vücudumuz için son derece zararlı olduğunu ve kronik strese maruz kalınması ile gelişen sempatik sistemin hiperaktivasyonu bedenlerimizi kronik hastalıklara karşı savunmasız hale getirdiğini belirtti.

Dr. Pınar Sarıyıldız, yaşam süresinin uzaması ve yaşlı popülasyonun çoğalması ile kronik hastalıkların görülme sıklığının artığının altını çizerek, "Modern yaşamın getirdiği hareketsiz yaşam tarzlarımız, gıdaların yapısında, beslenme alışkanlıklarımızdaki değişiklikler, çevresel toksin miktarında olan artışlar, doğadan uzaklaşmamız, daha çok kapalı ortamlarda hayatlarımızı sürdürmemiz hayatlarımıza eklenen ve kronik hastalık gelişimini artıran diğer faktörler olarak sayılabilir" ifadelerini kullandı.

"Kronik hastalıkların tedavisinde fonksiyonel tıp yaklaşımının rolü"

Tam bir iyileşme ya da iyilik halinin her zaman mümkün olmadığının altını çizen Dr. Pınar Sarıyıldız, "Hastalıkların altında yatan genetik, psikolojik, çevresel etmenler göz ardı ediliyor. Fonksiyonel Tıp tedavisi ise bütüncül bakış açısı ile kişiye özel bir yaklaşım sunar. Özellikle hayat tarzı değişiklikleri, kişiye uygun beslenme planı ve gerekli besin destekleri planlanır. Çevresel toksik yükün yönetilmesi için yapılması gerekenler beraber ayarlanır. Stres yönetimi için hayat yaklaşımları önerilir. En önemli nokta ise hastanın sağlığının sorumluluğunu eline almasıdır. Hastanın tedavinin içinde olması ve bu konuda bilinçlenmesi esastır. Çünkü hastanın kendisi için yapamadığını yapacak bir ilaç ya da tedavi yoktur" diye konuştu.

Dr. Pınar Sarıyıldız, sözlerine şöyle devam etti: "Tüm kronik hastalıklarda Fonksiyonel Tıp yaklaşımı önerilmektedir. Kanser, Otoimmun kaynaklı hastalıklar (Haşimato Tiroiditi, Basedow Graves, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Skleroderma, Sistemik Lupus Eritematozus gibi), Diyabet, Hipertansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi inflamatuar hastalıklar, Akne, Egzema, Sedef, Rosacea gibi dermatolojik hastalıklar, Kabızlık, İrritabl Bağırsak Sendromu, Crohn ve Kolitis Ülseroza gibi inflamatuar bağırsak hastalıkları, Astım, Mevsimsel Allerjik Rinit ve allerjik cilt hastalıklarında, Parkinson, Alzheimer, Demans, ALS gibi Nörodejeneratif hastalıklarda, Anksiyete, Kaygı Bozukluğu, Depresyon, Bipolar Hastalık gibi psikolojik bozukluklarda, Fibromiyalji, Kronik Yorgunluk Sendromu, Migren ve diğer baş ağrılarında, sık tekrarlayan solunum yolu hastalıklarının varlığında, gıda duyarlılığı söz konusu ise, Endometriozis, eklem artritlerinde önerilmektedir".

Kronik hastalıkları önlemenin yollarından bahseden Dr. Pınar Sarıyıldız, "Kalori ve toksin kısıtlanması çok önemli; bedenimizi doğru zamanlarda, doğru besinler ile beslemeliyiz. Kilo kontrolü çok değerlidir; önceliğimiz kalori değil, besin gruplarının alınmasıdır. Hazır gıda, paket ürün, diyet ürün, nişasta bazlı şeker içeren içecek ve yiyecekler, unlu mamüllerden uzak durulmalı. Uyku düzeni sağlık açısından önemlidir. İç hormonal sistemlerimiz güneşe ayarlıdır, yani Sirkadiyen Ritimdedir. Bedenimizi giydiriyoruz, yediriyoruz, temizliyoruz, uyutuyoruz, aynı zamanda hareket de ettirmeliyiz. Son olarak, kendi öz mutluluğunuzu önemseyin. Her gün 10 dakika boyunca sizi mutlu eden bir aktivite yapın" dedi.