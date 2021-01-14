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Kronik hastalığınız varsa kontrolleri ihmal etmeyin

Acıbadem Adana Hastanesi Aile Hekimi Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, özellikle kronik hastaların “maske, mesafe ve hijyen” önlemleri konusunda çok hassas davranması gerektiğini belirterek, “Bu hastaların ayrıca ilaçlarını düzenli kullanması ve rutin kontrollerini aksatmaması hayati önem taşıyor” dedi.

Sağlık 14.01.2021, 08:50
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Kronik hastalığınız varsa kontrolleri ihmal etmeyin

Acıbadem Adana Hastanesi Aile Hekimi Uzmanı Dr. Filiz Arabacı, özellikle kronik hastaların “maske, mesafe ve hijyen” önlemleri konusunda çok hassas davranması gerektiğini belirterek, “Bu hastaların ayrıca ilaçlarını düzenli kullanması ve rutin kontrollerini aksatmaması hayati önem taşıyor” dedi.

Dr. Filiz Arabacı yaptığı açıklamada, Covid-19 virüsünün, hasta kişinin ağzından ya da burnundan saçılan damlacıklar yoluyla bulaştığını hatırlatarak, havada asılı kalma süresi çok uzun olmasa da yüzeylerde bir süre yaşayabildiği ve bunun da bulaşma riskine yol açtığının bilimsel çalışmalarla ortaya konulduğunu vurguladı. Son dönemlerde virüste meydana gelen değişiklikler (mutasyon) ile bulaşma hızı daha yüksek türlerinin de ortaya çıktığını belirten Dr. Arabacı, “65 yaş ve üstünde olanların, hangi yaşta olursa olsun ciddi kronik hastalığı olan kişilerin Covid-19 enfeksiyonu nedeniyle çok ciddi rahatsızlık geçirme riski oldukça yüksek” dedi. Özellikle astım, akciğer hastalığı, kalp hastalığı, diyabet, vücut kitle indeksi değerinin 40’ın üstüne çıktığı obezite durumu, kanser tedavisi ya da bağışıklık sistemi zayıflığı gibi nedenlerin Covid-19’u daha ağır geçirme riskini artırdığını kaydeden Dr. Filiz Arabacı, “Hastaların kullandığı ilaçları, düzenli ve saatinde alması gerekiyor. Sağlıklı beslenme, düzenli hareket etme, sigarayı bırakma gibi sağlık durumunu iyileştiren davranışları edinmek de önemli” diye konuştu.

"Hastaneye gitmekten çekinmeyin"

Kronik hastalığı olanların tedavileriyle ilgili olarak hekimleriyle her zaman iletişim halinde bulunmaları gerektiğini kaydeden Dr. Filiz Arabacı, özellikle göğüs ağrısı ya da ciddi nefes darlığı yaşayanların Covid-19 enfeksiyonu kapmaktan endişe etmelerinden dolayı hastaneye gelmemeleri halinde hastalığın seyrinin ağırlaşabildiğine dikkat çekti. Dr. Arabacı, bu kişilere “Göğüs ağrısı ya da ciddi nefes darlığı gibi şikayetleriniz olduğunda hemen hekiminize başvurun. Hastaneye gitmekten çekinmeyin” uyarısında bulundu.

Diyabeti olanların ve kalp hastalarının da bu süreçte dikkatli olması gerektiğini belirten Dr. Filiz Arabacı, şu önerilerde bulundu:

“Diyabeti olan hastaların kan şekeri düzeylerini kontrol altında tutmaları enfeksiyonlar açısından önemlidir. Özellikle insülin kullanan hastaların kan şekeri takibini düzenli yapmalarını öneriyoruz. Kalp hastalarının doktoru ile uzaktan görüşme yapabilme olanağı varsa hastaneye gitmeden takiplerini yaptırmasında fayda var. Ancak bu olanağı olmayanlar için kritik kontrollerini aksatmamalı. İlaçlarını düzenli almaları ve diyetlerine dikkat etmeleri gereklidir. Genel olarak, beslenme, ilaçların düzenli alınması, zatürre gibi gerekli aşıların zamanında yapılması ve fiziksel aktivitenin devamlılığı kronik hastalıkları olan kişilerde daha çok önem kazanıyor. Maske, mesafe ve temizlik konularındaki gösterdikleri özenlerini, bu konularda da göstermeleri çok önemli."
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