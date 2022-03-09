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Kronik böbrek hastalığı görülme sıklığı giderek artıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Cenk Gökalp, Dünya Böbrek Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kronik böbrek hastalığının en büyük nedenleri arasında diyabet ve hipertansiyon hastalığı olduğunu söyledi ve böbrek sağlığı ile ilgili bilgiler verdi.

Sağlık 09.03.2022, 13:19
Kronik böbrek hastalığı görülme sıklığı giderek artıyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Cenk Gökalp, Dünya Böbrek Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kronik böbrek hastalığının en büyük nedenleri arasında diyabet ve hipertansiyon hastalığı olduğunu söyledi ve böbrek sağlığı ile ilgili bilgiler verdi.

Kronik böbrek hastalığını üç aydan uzun süre olan böbrek yapı bozukluğu veya fonksiyon azlığı olarak tanımlayan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Nefroloji Bölümünden Doç. Dr. Cenk Gökalp, “Dünyada kronik böbrek hastalığı görülme sıklığı yüzde 10 kadar. Maalesef ülkemizde 18 yaş üzeri bireylerde kronik böbrek hastalığı görülme sıklığı yüzde 15’lere kadar yükseldi. Dünyada her 10, ülkemizde ise her 7-8 kişiden birinde kronik böbrek hastalığı görülüyor. Ortalama yaşam süresinin uzaması, obezite, diyabet, hipertansiyon gibi kronik hastalıkların sıklığının artması nedeniyle kronik böbrek hasta sayısı da giderek artıyor” dedi.

En sık nedeni diyabet ve hipertansiyon

Sağlıksız böbreklerin vücutta birtakım belirtiler ile kendini gösterdiğini söyleyen Gökalp, “Böbreklerin temel fonksiyonları arasında vücudumuzdaki su ve iyon dengesini sağlamak, kan basıncını düzenlemek, kan yapımını uyarmak ve kemik-mineral dengesini sağlamak yer alır. Bu nedenle böbrek hastalığı olan bireylerde vücutta ödem, kilo artışı, nefes darlığı, gece idrara çıkma, hipertansiyon, elektrolit bozuklukları, idrarda protein ve kan kaçağı, kansızlık ve kemik ağrıları gözlenebilir. Kronik böbrek hastalığının en sık görülen nedenleri arasında diyabet ve hipertansiyon yer alıyor. Hastaların yüzde 10 kadarı hastalığın son evresi olan son dönem böbrek yetmezliği evresinde bulunuyor ve yaşama tutunabilmek için böbrek nakli veya diyaliz tedavilerine ihtiyaç duyuyorlar” şeklinde konuştu.

Böbreklerin sağlığını koruyabilmek için alınması gereken önlemlere de değinen Gökalp, “Öncelikle olarak tuzdan uzak durulması gerekiyor. Dünya Sağlık Örgütü; günlük tuz tüketiminin 5 gramın altında olmasını öneriyor. Onun dışında yeterli miktarda su tüketmek gerekiyor. Ağız kuruluğu hissedildiği anda su içilmesini öneriyoruz. Düzenli egzersiz yapmak ve ideal vücut ağırlığını korumak da böbrek sağlığı açısından oldukça önemli. Sadece böbrek değil genel olarak sağlık bir yaşam için sigara ve alkol tüketiminden de uzak durmak gerekiyor. Hipertansiyon, diyabet, kolesterol yüksekliği gibi hastalıkların optimum tedavi edilmesi böbrek sağlığı açısından da oldukça önemli bir konu” dedi.

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