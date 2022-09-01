Kronik baş ağrılarına botoks tedavisi

Nöroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, “Şiddetli baş ağrıları kişilerin yakınları ile ilişkilerini olumsuz etkilemekte, çalışma ortamlarında verimsizliğe ve hatta işgücü kaybına neden olup yaşam kalitesini etkilemektedir. Tedaviye yanıtsız baş ağrılarında ağrı sıklığı ve şiddeti nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenmiş kronik migrenli hastalarda botulinum toksin (botoks) uygulaması tedavi de etkili ve güvenilir bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır” dedi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniği’nden Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Sandıkçı, kronik migren hastalarına uygulanan botoks tedavisi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre baş ağrısı en sık üçüncü, migren ise altıncı özürlülük nedeni olduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, “Kronik baş ağrıları kişinin günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkilemekte üretkenlik de azalmaya neden olmakta ve ciddi sosyal ve ekonomik yük oluşturmaktadır. Baş ağrısı atağı geçireceği korkusu hastalarda kaygı ve depresyon gibi ciddi psikiyatrik semptomların ortaya çıkmasına neden olabilmektedir” diye konuştu.

Günlük yaşamı olumsuz etkiliyor

Şiddetli baş ağrılarının bireyin günlük yaşamını olumsuz etkilediğine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Sandıkçı, “Şiddetli baş ağrıları kişilerin yakınları ile ilişkilerini olumsuz etkilemekte, çalışma ortamlarında verimsizliğe ve hatta işgücü kaybına neden olup yaşam kalitesini etkilemektedir. Ayrıca doğru tanı ve tedavi için harcanan giderler de kişiye ve topluma ekonomik bir yük getirmektedir. Ülkemizdeki yıllık migren sıklığı yüzde 16.4 ve migrene bağlı işgücü kaybı da yılda ortalama 5,6 gün olarak bulunmuştur. Tedaviye yanıtsız baş ağrılarında ağrı sıklığı ve şiddeti nedeniyle yaşam kalitesi olumsuz etkilenmiş kronik migrenli hastalarda botulinum toksin (botoks) uygulaması tedavi de etkili ve güvenilir bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. Botoks uygulaması konusunda uzman nöroloji hekimleri tarafından ilgili anatomik bölgelere yaklaşık 31 ayrı bölge enjeksiyonu olarak uygulanmaktadır” şeklinde konuştu.