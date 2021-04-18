Kritik maçta 3 puan Fenerbahçe'nin

Maçtan Dakikalar

1'Maç başladı.

6. dakikada sağ kanattan Visca'nın ortasını arka direkte Aleksic, Giuliano'ya çıkardı. Bu futbolcunun bekletmeden çektiği sert şutu, Fenerbahçe savunmasına çarparak kornere çıktı.

13. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta, Tolga Ciğer'nin şutu az farkla direğin üstünden auta çıktı.

18. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı korner atışında topu kapan Başakşehir, Visca ile kontra atağa kalktı. Visca'nın nın pasını sağ tarafta alan Ömer Ali Şahiner, ceza sahası dışından çektiği sert şutta, şık bir gole imza attı. 1-0

24. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı korner atışında, Serdar Aziz'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

35. dakikada İrfan Can'ı şık çalımlarla ceza alanına girdikten sonra pasını Pelkas'a çıkardı. Pelkas'ın rakibinden dönerek sıyrıldığı pozisyonun ardından şutunu kaleci Volkan çeldi. Dönen topu Mert Hakan tamamlamak istedi ancak top auta çıktı.

36. dakikada İrfan Can'ın yerden savunma arkasına gönderdiği topa Valencia, sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın sert şutunda son anda Ndayishimiye topa kayarak müdahale etti ve meşin yuvarlak kornere çıktı.

40. dakikada Caner Erkin'in sol taraftan kullandığı korner atışında Ozan topu ön direkte kafa ile araya kaldırdı. Arka direkte Szalai, dokunuşuyla topu ağlara gönderdi. 1-1



45'İlk yarı sona erdi.

46'İkinci yarı başladı

54. dakikada Mert Hakan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

57. dakikada Ozan Tufan'ın pasını alan Pelkas, ceza alanı içi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-2

59. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruş öncesi Valencia topu rakibe vermeyince, Mahmut Tekdemir ile tartıştı ve yerde kaldı. Bu tartışma sonunda hakem Cüneyt Çakır, Mahmut Tekdemir'e ikinci sarıdan kırmızı kart gösterdi.

72. dakikada Ömer Ali'nin sol kanattan son çizgiye inip yerden topu içeri çevirdi. Szala'nin uzaklaştırmak istediği top, Aleksic'te kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Harun, mutlak gole izin vermedi.

78. dakikada Sosa, yay üzerinden yaptığı ortada arka direkte Novak'ın şık kafa vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

82. dakikada Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta Aleksic'in arka direği ortasını kaleci Harun, Tolga Ciğerci'den önce davranarak kontrol etti.

87. dakikada Visca'nın ara pasında Gulbrandsen topa hareketlendi ancak kalesini terk eden Harun'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi.

88. dakikada beyaz noktaya gelen Visca'nın vuruşunda kaleci Harun gole izin vermedi.

90+1. dakikada Sosa'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunu kaleci Volkan iki hamlede kontrol etti.

90+4. dakikada Thiam'ın sağ kanattan ortasını Pelkas kontrol edip, pasını arkasından gelen Ferdi'ye aktardı.Ferdi'nin sert şutunu kaleci Volkan kontrol etti.

90+5. dakikada Ferdi'nin sağ kanattan son çizgiye inip yerden ortasında kale sahası önünde Thiam dokundu ancak top direğin yanından auta çıktı.

90+6. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta, Sinan Gümüş'ün sert şutunu kale direği dibinde Volkan Babacan kornere çeldi.

Stat: Fatih Terim

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarın Ongun

M.Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Ndayishimiye, Cemali (Uğur Uçar dk. 32 ?), Mahmut Tekdemir, Tolga Ciğerci (Berkay Özcan dk. 85 ?), Visca, Aleksic (Gulbrandsen dk. 85 ?), Giuliano (Mehmet Topal dk. 66), Crivelli (Chadli dk. 66)

Yedekler: Mert, Rafael, Epureanu, Leo Duarte

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Fenerbahçe: Harun, Nazım (Sinan Gümüş dk. 76), Serdar Aziz, Szalai, Caner (Novak dk. 61), Sosa, Ozan, İrfan Can Kahveci (Ferdi dk. 84 ?), Mert Hakan Yandaş (Gustavo dk. 61), Pelkas, Valencia (Thiam dk. 84 ?)

Yedekler: Ertuğrul, Tisserand, Osayi-Samuel, Cisse, Samatta

Teknik direktör: Emre Belözoğlu

Goller: Ömer Ali (dk. 18) (Başakşehir), Szalai (dk. 40), Pelkas (dk. 57) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Mahmut Tekdemir (dk. 59) (Başakşehir)

Sarı kartlar: Ndayishimiye (Başakşehir), Mert Hakan, Valencia, Ferdi (Fenerbahçe)