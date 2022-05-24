banner528

banner550

banner549

banner547

Son Dakika
Kadın işletmecinin azmi
Kadın işletmecinin azmi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
Maymun çiçeği vaka sayısı 131’e yükseldi
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
O araç bu sene bordo-maviye boyandı
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!
Ali Koç'tan Rasim Ozan Kütahyalı'ya olay gönderme!

Kripto parada zarar eden kişiler intihara kadar sürüklenebilir

Son yılların popüler yatırım aracı olan kripto paralardan edilen zararların psikolojik etkileriyle ilgili konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Psikolog Murat Kural, “İnsanlar intihar etme noktasına gelebiliyor” dedi.

Sağlık 24.05.2022, 15:02
Kripto parada zarar eden kişiler intihara kadar sürüklenebilir

Son yılların popüler yatırım aracı olan kripto paralardan edilen zararların psikolojik etkileriyle ilgili konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Psikolog Murat Kural, “İnsanlar intihar etme noktasına gelebiliyor” dedi.

Dünya gündeminde her gün belirgin yer eden kripto para piyasaları, son günlerde büyük oranda düşüş gösteriyor. Kripto para piyasasındaki düşüş ise birçok yatırımcının maddi zarara uğramasına neden oluyor. Sık sık gündeme gelen kripto parada zarar edilmesi kaynaklı psikolojik problemler ise her geçen gün artış gösteriyor. Özellikle piyasaların düşüşte olduğu şu dönemde birçok kişinin psikolojik olarak etkilendiği durum hakkında konuşan Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Psikolog Murat Kural, “İnsanların destek almaktan kaçınmamaları gerekiyor” dedi.

“İnsanlar geleceklerini güvence altına almak için çeşitli yollara başvuruyorlar”

Tüm insanlığın ortak amacı olarak gösterilen kendisinin ve çocuklarının geleceğini garantiye alma psikolojisi, insanları farklı yatırımlara sürükler. Bu durumun her zaman olduğunu fakat son yıllarda kripto paralarda yoğun olarak görüldüğünü belirten Psikolog Murat Kural, “Son zamanlarda insanlar çeşitli yatırım araçlarına varlıklarını yönetmekle ilgili bir eğilim içerisindeler. İnsanlar geleceklerini güvence altına almak için çeşitli yollara başvuruyorlar. Bu hemen hemen her zaman olan bir şeydir. Son birkaç yıldır gündemde olan kripto para diye tabir edilen bir yatırım aracı söz konusu. Bununla birlikte insanlar diğer yatırım araçlarına yani borsa, döviz, altın, kıymetli madene de paralarını yatırıyorlar. İnsanlar kendilerinin ve özellikle çocuklarının geleceği konusunda güvende hissetmek istiyor. Bunu yaparken tabii ki geleceği konusunda ya da güvenirliği konusunda emin oldukları yerlere var olan kaynaklarını yatırmak istiyorlar” dedi.

“İnsanlar intihar etme noktasına gelebiliyor”

İnsanların kripto paralara yaptığı yatırımlar karşısında maddi zarar etmeleri, olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabiliyor. Kaybedilen parayı farklı yatırımlarla yerine koyma çabası ise daha büyük zararlara sebep olabiliyor. Böylelikle içinden çıkılmaz bir duruma giren kişilerin intihara kadar sürüklenebildiğini belirten Eskişehir Şehir Hastanesi’nde Psikolog Murat Kural, “Kripto para güvenirlik konusunda, paramızı bir bankaya yatırıp oradan getiri elde etmek kadar net bir alan değil. Paranızı yatırıyorsunuz ve değişkenlik gösteren sürede o yatırdığınız miktar doğrultusunda para kazanmaya başlıyorsunuz. Tabii piyasada son zamanlarda meydana gelen değişimler, hareketlilikler sebebiyle insanlar yatırdıkları kaynakları karşılığında zarar etmeye başladılar. Bu zarar yatırdıkları paranın büyüklüğüne, küçüklüğüne bakılmaksızın fazla olmaya başladı. İnsanlar bu süreçten psikolojik olarak etkilendiler ve bizim hastanemize de başvurular arttı. İnsanlar ekonomik problemler dolayısıyla çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaşayabilirler. Bunların en başında bizim depresyon diye tabir ettiğimiz içinde bulunduğu sürecin zorluğundan kaynaklı duygusal etkilenme söz konusu oluyor. Aslında daha başka hayallerle girdiği o yatırım aracında zarar ettiği için kendini kötü hissetmeye başlıyor. Ve bu zararı bir süre sonra aynı yatırım aracında daha büyük riskler alarak kapatmaya çalışıyor insanlar. Böylelikle daha fazla zarar etmeye başlıyorlar. Bu artık içinden çıkılmaz bir hale geldiğinde ise son zamanlarda insanlar intihar etme noktasına gelebiliyor. Çünkü en başta hayal ettiği noktadan son olarak geldiği yere baktığımda birçok kayıpla karşılaşıyor ve artık kişi bunun geri dönülmez olduğunu düşünüyor. İlk zarar ettiğimiz anda yani kar etme amacıyla yaptığımız yatırımlarda zarar etmeye başladığımızda ‘Zararın neresinden dönülse kardır’ atasözüne birazcık sadık kalmakta fayda var. Çünkü ettiğiniz zararı geri almaya çalışırken alacağımız zararımız daha fazla büyüyor. Psikolojik olarak daha fazlasını elde etme yönelimi içerisine giriyoruz ve elimizdeki varımızı, yolumuzu kaybeder noktaya geliyoruz” diyerek vatandaşları uyardı.

“İnsanların destek almaktan kaçınmamaları gerekiyor”

Maddi zararların aile bütünlüğüne de zarar verdiğini ve son zamanlarda buna bağlı boşanmaların arttığını belirten Psikolog Kural, psikolojik desteğin önemini şu ifadelerle belirtti:

“Ayrıca bu durum aile bütünlüğü bozuluyor. Boşanmalar artıyor. İnsanların ilişkileri bozuluyor. Sonuçta bir insan depresyona girdiğinde kendini kötü ve mutsuz hisseder. Çünkü kendini kapatmaya başlar. Yaptığımız yatırımlarda karşılaştığımız zararları kapatmaya yönelik eylemlerden mutlaka uzak durulmalıyız. Zararın neresinden dönülse kardır. Aile bütünlüğü açısından mutlaka yaptığımız yatırımlardan aile bireylerinin haberdar olmasını sağlamalıyız. Olası kötü sonuçlarda tek başımıza göğüslemeye çalışıyoruz. Mutlaka eşimizi, annemizi, babamızı haberdar edelim. Habersiz yapılan yatırımı kurtarmaya çalışırken daha fazla borca giren ve bu sefer aile bütünlüğünü tehlikeye sokan kişilerle de karşılaşıyoruz. Ettiğimiz zarar karşısında kendimizi kötü hissediyorsak, mutlaka psikolojik desteğe başvurmalıyız. Yanlış davranışları sürekli tekrarlamaya başlamamak için mutlaka bu durumdaki insanların destek almaktan kaçınmamaları gerekiyor.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
25°
açık