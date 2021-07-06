Kärcher’den derin hijyen ve temizliğin yeni yolu

Buharlı temizlik makineleri, evlerinin her köşesinde güvenilir hijyen sağlamak isteyenlerin gözdesi haline geldi. Alman temizlik teknolojileri devi Kärcher, dik tip buharlı temizleme makinesi SC3 Upright EasyFix ile beklentilerinizin çok üzerinde hijyen ve temizlik sunuyor. Üstelik buharlı temizliğin mükemmel performansına sahip olan SC3 Upright EasyFix ile bakterilerin yüzde 99.99’u ölüyor.

Performansı ve ergonomik tasarımı ile yorulmadan temizlik konforu yaşatan makine, üç adımlı buhar akış kontrolü sayesinde sert zeminler ve hatta ahşap yüzeylerde bile mükemmel sonuç almanızı sağlıyor. Zengin ekipmanlara sahip olan cihazın özel başlığı sayesinde halılarınızda da temizlik ve hijyen sağlamanın huzurunu yaşatıyor.

Kesintisiz buhar ile hijyenik temizlik

Sadece 30 saniyelik bir ısınma süresinden sonra kullanıma hazır hale gelen buharlı temizleyici ile derin temizlik gerçekleştirmenin keyfini yaşayacaksınız. SC3 Upright EasyFix geniş aksesuarları sayesinde fayansları, sert zeminleri ve hatta en küçük boşlukları bile hijyenik olarak temizliyor.

Kesintisiz çalışmayı sağlamak için çalışma sırasında bile su deposunu doldurabileceğiniz makine, çeşme suyu ile de çalışıyor. SC3 Upright EasyFix, entegre kireç çözme kartuşu ile kireç çözme problemini ortadan kaldırırken aralıksız buhar ile kesintisiz temizlik sunuyor.