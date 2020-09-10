KPSS 2020/11 Sağlık Bakanlığı kadrosu için tercihler başladı!
Sağlık Bakanlığı, yeni personel alımı yapacak. ÖSYM, bugün başlayan tercihler için tercih kılavuzu yayınlandı. Adaylar, 16 Eylül saat 23.59’a kadar tercihlerini yapabilecek.
Adaylar tercihlerini, https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle işlemlerini yapabilecek.
ÖSYM'nin yaptığı açıklama şu şekilde;
Sağlık Bakanlığının bazı kadrolarına, “”Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacakları İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzuna saat 10.30’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.
Adaylar tercihlerini, 10 – 16 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 16 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59‘da sona erecektir.
SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS-2020/11 TERCİH KILAVUZU
Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/11 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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