Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bir yılda bin 100 hastaya hizmet verdi

Nevşehir’in Kozaklı ilçesinde bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi hastalara umut olmaya devam ediyor.

Kozaklı ilçesinde 2010 yılında açılan hastane şuan 170 yatak kapasitesi ile vatandaşa hizmet veriyor. Hastane Müdürü İlker Reyhan yaptığı açıklamada; “Hastanemiz 31 bin metre kare açık alan üzerine 1978 yılında temeli atılarak kurulan bir hastanedir. Ancak 2008 yılında tadilattan sonra 2010 yılında faaliyete başladı. 2010 yılında 120 yatak kapasitesi ile hizmet verirken hizmetteki artış nedeniyle Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalara cevap verebilmesi açısından 2017 yılında kapasite artışına gidildi. Şuan 170 yatakla hizmet veriyoruz. Ancak bu rakamlar da elimizdeki mevcut verilere göre yine de yetersiz kalıyor” dedi

Hastane hakkında bilgiler veren Reyhan; “2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bin 100 hastaya hizmet vermiş bulunmaktayız. Bir o kadar da yatış sırası bekleyen hastalarımız vardır. Şu an 155 yatan hastamız var. Odalarımız tek kişilik odalardır. Pandemi ve mahremiyet açısından odalarımız tek kişiliktir. Hastanemizde 4 tane fizik tedavi servis alanımız vardır. 2 fizik polikliniği, 1 dâhiliye polikliniğimiz, 2 diş polikliniği olarak hizmet vermekteyiz. Ayrıca Kozaklı’da başka hastane olmadığı için acil hastalara da bakılmaktadır. Tetrapleji, Hemipleji, Parapleji, Serebral palsi hasta gruplarının başvuruları daha çok oluyor. Ortalama bir hastanın tedavi süresi doktorumuzun tanısı ve tedavisini uygun gördüğü süre ili birlikte değişmekte olup, 30 gün ile 90 gün arasında değişmektedir” şeklinde konuştu.

“Oyun oynayarak tedavi oluyorlar”

Balans denge cihazında tedavi gören Ercan Yılmazer; “Yüksekten düştüm. T5,T6 omiriliğim kırık. Buraya geleli 1.5 ay oldu. Kendimde ilerlemeler görüyorum” dedi. Balans denge cihazı hakkında bilgi veren Fizyoterapist İsa Metin ise; “Balans denge cihazında hastamız hazır olan platform üzerinde gövde hareketleriyle birlikte cihazı öne, arkaya ve yanlara hareket ettirerek ekranda bulunan video oyununda uçağın hareketlerini takip ediyor. Bu takibin sonucunda yıldız toplama ya da bombadan kaçma gibi hareketler yaparak hastanın geri dönüş etkisiyle gövde kaslarını güçlendirmek maksadıyla uyguladığımız fizik tedavi programımız” dedi.

“Uzay terapi hastalara iyi geliyor”

Kozaklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesinde bulunan Uzay Terapi merkezine tedavi olan Mustafa Kekilli ise; “Covid sonrası beynime pıhtı attı. Felç geçirdim. Burada kaslarım gelişiyor” ifadelerini kullandı. Hastalara uzay boşluğunda hissi verdikleri ’Uzay terapi cihazı’ hakkında bilgi veren Fizyoterapist İsa Metin; “Kullandığımız lastikler sayesinde hastanın ağırlığını daha hafif hale getirip, yer çekimsiz ortamda adım atıyor hissini vermek için kullandığımız bir cihaz. Bunun yanı sıra tüm kas kuvveti değerlerine sahip olan hastaların kullandığı cihazımız” şeklinde konuştu

Personellerde ilaç kadar etkili

4 ay önce yüksek tansiyona bağlı beyin felci geçirdiğini söyleyen Metin Yıldız da; "Yaklaşık iki ay Kayseri’de tedavi sürecim geçti. Daha sonra Kozaklı Fizik Tedavi Hastanesi’ne geldim. Burada umduğumuzun ötesinde bir tedavi uygulandı. Kısa zamanda iyileşme belirtileri gösterdim. Buradaki çalışma, ilgi, personelin güler yüzü bizi çok etkiledi. Personel de bize ilaç kadar faydalı oldu” ifadelerini kullandı.