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Köylüler karar aldı ’gönüllü karantina’ uyguluyorlar

Sağlık Bakanlığın açıkladığı verilerinden ardından Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı 3 köy ’gönüllü karantina’ uyguluyor.

Sağlık 23.12.2021, 18:12
Köylüler karar aldı ’gönüllü karantina’ uyguluyorlar

Sağlık Bakanlığın açıkladığı verilerinden ardından Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı 3 köy ’gönüllü karantina’ uyguluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüste en çok artış sağlayan illeri açıklamıştı. Açıklanan verilere göre bir önceki haftaya göre en çok vaka artışı Edirne’de oldu. Vaka yayılımını engellemek için Havsa ilçesine bağlı Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köyü muhtarları ’gönüllü karantina’ uygulamaya karar verdi. ’Gönüllü karantina’ doğrultusunda 3 köyde düğün, mevlitler ertelenirken camiler, kahvehaneler gibi işletmeler de kapatıldı. Osmanlı, Oğulpaşa ve Azatlı köylerinde yaşayan vatandaşlar zaruri ihtiyaçlar haricinde dışarıya çıkmıyorlar.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı verilere göre, illere göre her 100 bin kişide görülen korona virüs vaka sayısı bir önceki hafta Edirne’de 278,59 iken, 311,95’e yükseldi.

“Bütün köy olarak kapanmaya gittik”

Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köy Muhtarı Arif Aytaç, “Köyümüzde vakaların hızlıca yükselmesinden dolayı vatandaşlarımızla istişare ederek kapanma kararı aldık. Bu esnada camimiz, kahvehaneler ve lokantalar kapalıydı. Vatandaşlarımız da bu konuda çok duyarlıdır. Kaymakamımızla bu konuyu belirtik kendileri de bu konuyu uygun gördü. Kaymakamımızı ve köy halkımıza teşekkür ederim. Köylülerimizde bize tam destek verdi. Köylü vatandaşlarımız bana kapanalım tedbirimizi önceden alalım dediler ve bizde bütün köylü olarak kapanmaya gittik” dedi.

“Köyümüzde aşısız kimse yok”

Osmanlı köy sakinlerinden Nazım Deniz, bütün köy halkı olarak aşılarını olduklarını belirterek, “Bu kararı bütün köylüler olarak uygulamaya geçirdik. Hastalığın yayılması için bu şekilde bir karar aldık. Bütün köylüler olarak bu karardan memnunuz” ifadelerini kullandı.

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