banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Tasarruf Finansman Şirketleri tasfiye edildi, 400 bin kişi mağdur oldu
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Casus yazılım Pegasus skandalı! Prensesler de izlenmiş
Galatasaray Devler Ligi'de umutları zora soktu
Galatasaray Devler Ligi'de umutları zora soktu
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!

Köyde aşısını olmayan tek kişiye aşı yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya’nın İncik köyünde aşı olmayan tek kişi olan Ahmet Yılmaz’a, sağlık ekiplerince köy girişinde aşı yapıldığını bildirdi.

Sağlık 22.07.2021, 00:32
Köyde aşısını olmayan tek kişiye aşı yapıldı
banner502

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kütahya’nın İncik köyünde aşı olmayan tek kişi olan Ahmet Yılmaz’a, sağlık ekiplerince köy girişinde aşı yapıldığını bildirdi.

Bakan Koca, Kütahya’da merkeze 44 kilometre mesafede bulunan ve toplam 37 nüfusun yaşadığı İncik köyünde yaşayan Ahmet Yılmaz’a sağlık ekiplerinin köy girişinde aşı yaptığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "28 yaşındaki Ahmet Yılmaz, ikinci doz aşıların tamamlandığı Kütahya merkeze bağlı İncik köyünde ilk doz aşısını henüz olmamış son kişiydi. Ekiplerimizi köy girişinde karşıladı ve aşısını yaptırdı" ifadelerini kullandı.
Yorumlar (0)
25°
parçalı az bulutlu
banner501