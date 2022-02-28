Kovid geçirenlerin saçını çıkaracak karışım tarifi

Farklı nedenleri var

Saç dökülmesi hakkında bilgi veren Güzellik Koçu Meltem Demir, “Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni bulunuyor. Bunların başında stres, enfeksiyon, ateşli hastalıklar, yoğun kilo kaybı, bazı ilaçlar, hormonal değişiklikler, demir, çinko, biyotin eksikliği gibi beslenme yetersizlikleri geliyor. Şimdi buna korona geçirenler de eklendi. Yapılan bilimsel çalışmalar Kovid-19 geçirenlerin ilerleyen dönemde ciddi saç dökülmesi de yaşadığını ortaya koyuyor. Hatta öyle ki kovid olanların yüzde 25 ila 30'unda saç dökülmesi görülüyor. Bu dökülme ortalama 3-4 ay devam edebiliyor'' dedi.

Pahalı şampuanlara gerek yok

Saç dökülmesini durdurmak için pahalı şampuanlar, kremler kullanıldığını aktaran Demir, dökülme sorunu olanların evde yapabileceği pratik bir tarif de verdi.

Malzemeleri 40 ml Hindistan cevizi yağı, 0 ml jojoba yağı, 20 damla selvi, 20 damla okaliptüs, 20 damla nioli yada çay ağacı yağı, 20 damla tarçın, 10 damla sedir, 10 damla karanfil, 10 damla yılang yılang, 5 damla ıtır, 20 damla nane uçucu yağı olarak sıralayan Demir, “Haftada 3-4 kez masaj yaparak saçınıza sürün, gece boyu bekleyin sabah yıkayın. Özellikle nane yağının içindeki minoxidil saç oluşumunu destekler. Kullanmadan önce fotoğraf çekin daha sonra yeni fotoğrafınızla karşılaştırın. Düzenli kullanımda sonuca şaşıracaksınız” diye konuştu.