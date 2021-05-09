Kovid-19’u çocuklar yetişkinlere göre hafif atlatıyor

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, şimdiye kadar elde edilen verilerin, çocukların (kronik hastalığı olanlar hariç) alt solunum yollarında korona virüsün tutunmasına sahip reseptörler daha az bulunduğu için korona virüsü yetişkinlere göre daha hafif semptomlarla atlattığını söyledi.

Medicana Samsun Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, Kovid-19 salgınının çocuklar üzerindeki etkisine dair bilgiler verdi.

“Çocuklarda yaygın ateş, yorgunluk ve baş ağrısı görünüyor”

Çocukların Kovid-19 salgın sürecinden üst solunum yollarından (burun, ağız ve boğazlar) ağırlıklı olarak etkilendiğini söyleyen Uzm. Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Bu nedenle alt solunum yollarına, yani akciğerlere erişmek ve yetişkin hastalarda gördüğümüz pnömoni(zatürre) ve hayatı tehdit eden sars bulguları onlarda sıklıkla rastlanılmıyor. Kovid-19 pozitif olan 198 çocukta yapılan çalışmalarda yüzde 55’inde yorgunluk, yüzde 54’ünde baş ağrısı ve neredeyse yarısında ateş semptomları görülmüş. Bununla birlikte boğaz ağrısı, vücutta deri döküntüleri ve ishal diğer sık görülen semptomlar arasında. Kısacası çocuklardaki en yaygın korona virüs semptomları ateş, yorgunluk ve baş ağrısı” bilgilerini verdi.

MIS-C Hastalığına dikkat

Uzmanı Dr. Yeşim Çınar Yakar, “Korona virüsü sessiz veya çok hafif geçiren çocuklarda 2-6 hafta sonrasında MIS-C (multisystem inflamatuar sendrom) görülebilir. MIS-C hastanede yapılacak testler ile tanısı konularak hızlıca tedavi edilmesi gereken önemli bir hastalıktır. Kovid-19 geçiren her çocukta oluşmaz, hangi çocukta gelişeceğine dair başta genetik olmak üzere birçok bilinmeyen faktör var. Bilinen ise yatkınlığı olan çocuklarda Kovid-19’un MIS-C hastalığının oluşmasındaki faktörleri tetiklediğidir. MIS-C belirtileri ise 24 saatten uzun süren dirençli ateş, deride döküntü ve morarma, şiddetli karın ağrısı, göğüs ağrısı, kas ve eklem ağrısı, gözlerde kızarıklık(konjoktivit), mukoza membranlarının tutulumu, solunumsal sorunlar(hızlı soluma, nefes almada zorlanma), el ve ayak derisinde soyulmadır” dedi.